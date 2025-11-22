Baltijas balss logotype
Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске

Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края РФ.

Центральный районный суд Красноярска (РФ) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении титулованных российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по делу о мошенничестве.

Репилов и Перетягин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — присвоении около 11 млн бюджетных рублей (120 тыс евро), предназначенных на покупку спортивных саней.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира, девятикратный победитель и многократный призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России.

Репилов дважды побеждал на этапах Кубка мира в Сигулде (в 2017 и 2018 годах).

33-летний Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи.

#суд #тюрьма #спорт #мошенничество #Сигулда #Россия #арест
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Вряд ли в Латвии за 100 штук евро посадили отмывателя бюджетных денег, потому как, здесь за миллиарды даже дела не открывают.

  • С
    Сарказм
    Дед
    23-го ноября

    Дед, опять чушь спорол. Во-првых, сажают еще как (и за меньшее), во-вторых в Латвии (в отличие от РФ) просто негде воровать миллиадами. И вообще уж в чем-чем, а сравнивать размеры и формы коррупции в РФ и Латвии - это к Задорнову, тут РФ если не на превом месте в мире, то в топ-3 точно. Другое дело, что один враиант, если речь о членах кооператива Озеро, для которых поужинать за 100 штук. как для тебя в водочный сходить, а другое - когда какой-то левый чемпиён на санках отщипывает кусочек от пирога без разрешения, тут можно и по ручонкам дать.

