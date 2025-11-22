Саночников сборной России отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края РФ.

Центральный районный суд Красноярска (РФ) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении титулованных российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по делу о мошенничестве.

Репилов и Перетягин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, — присвоении около 11 млн бюджетных рублей (120 тыс евро), предназначенных на покупку спортивных саней.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира, девятикратный победитель и многократный призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России.

Репилов дважды побеждал на этапах Кубка мира в Сигулде (в 2017 и 2018 годах).

33-летний Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи.