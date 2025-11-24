Baltijas balss logotype
Дело о передаче секретной информации Адамсонсу вновь приостановлено 0 512

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дело о передаче секретной информации Адамсонсу вновь приостановлено
ФОТО: pixabay

Из-за болезни одного из обвиняемых Рижский окружной суд отложил до 9 марта 2026 года рассмотрение апелляционной жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) Андриса Страутманиса на приговор Рижского районного суда, согласно которому ему был назначен условный срок лишения свободы за передачу неразглашаемой информации бывшему депутату Сейма Янису Адамсонсу, обвиняемому в шпионаже, сообщает агентство LETA.

Окружной суд рассматривает дело в закрытых судебных заседаниях.

Страутманис обвиняется в подстрекательстве к разглашению неразглашаемой информации. В общей сложности зафиксировано десять таких преступных эпизодов, совершённых в период с 2015 по 2018 год. Всю полученную информацию Страутманис передавал Адамсонсу. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Судья Рижского районного суда Байба Абеле рассматривала дело в закрытых заседаниях и признала Страутманиса виновным по всем десяти эпизодам подстрекательства, приговорив его к полутора годам лишения свободы условно с таким же сроком испытания. В случае отбывания реального наказания в срок будет зачтён период нахождения Страутманиса под арестом с 10 июня по 13 августа 2021 года.

За незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов Страутманис был оштрафован на сумму в размере десяти минимальных месячных зарплат, то есть на 7000 евро.

Страутманис не признаёт свою вину.

Обвинение против Страутманиса тесно связано с уголовным делом, в рамках которого бывший депутат Сейма Адамсон обвиняется в шпионаже в пользу российских спецслужб, мошенничестве в небольшом объёме, а также в хранении почти 100 пригодных к стрельбе патронов без соответствующего разрешения в своём доме в Сунтажи. Его сообвиняемый Геннадий Силонов обвиняется в шпионаже по заданию российских спецслужб.

Адамсонс и Силонов не признают свою вину, однако в ноябре прошлого года Рижский городской суд признал их виновными. Адамсонсу было назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, Силонову — семи лет и шести месяцев. На приговор суда первой инстанции поданы четыре апелляционные жалобы, и в настоящее время дело рассматривается в Рижском окружном суде в апелляционном порядке.

Оставить комментарий

