У Анны Седоковой большие проблемы. Против нее пытаются возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года не стало латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. С тех пор родные спортсмена пытаются вывести на чистую воду его экс-супругу - певицу Анну Седокову. Вокалистка незадолго до кончины Тиммы продала имущество, нажитое совместно с ним. Отмечается, что в сделках с недвижимостью Анна использовала юридически недействительные документы.

Адвокат семьи Яниса, Маргарита Гаврилова, заявила, что брачный договор, который исполнительница представила в качестве доказательства своих прав при продаже квартиры, является фиктивным. По словам американского нотариуса, он заверял только подписи сторон без заверения содержания самого документа.

«Защита семьи намерена привлечь Седокову к ответственности за мошенничество с документами, поскольку в заблуждение были введены и регистрационные органы РФ. Мы сейчас готовим заявление в правоохранительные органы, так как она знала и понимала всю противоправность своих действий, но путем обмана и злоупотребления доверием хотела извлечь для себя выгоду», — рассказала Гаврилова.

Теперь защита семьи Яниса требует аннулировать все сделки Седоковой, которые она заключила с якобы фиктивным брачным договором. В нем, в числе прочего, было указано, что все имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретенное до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой. Гаврилова рассказывала, что как раз после заключения договора Анна поменяла отношение к мужу и настояла на разводе.

Сделала Маргарита и другое заявление. Она подчеркнула, что Седокова была проинформирована американским нотариусом о том, что брачный договор кабальный.

«Тимма жил в глубочайшем убеждении, что существует легитимный брачный договор, она его в этом убедила. По этому договору он пожизненно должен ей что бы то ни было. Что бы он ни покупал, он будет должен отдавать ей. То есть человек воспользовался доверительным отношениям, я бы сказала, чувствами, и так, в стиле 90-х, обманул жертву. В моем представлении это бандитская схема», — рассказала Гаврилова.

Защита семьи Тиммы готовит заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ в отношении Седоковой. «Кроме того, наша компания обратилась в судебные органы по оспариванию всех сделок, которые были проведены Седоковой при использовании брачного договора и взыскании Седоковой половины стоимости всех активов, которые она получила после продажи», — добавила Гаврилова.