В воскресенье в Латвии также были обнаружены метеорологические зонды, прилетевшие из Беларуси с контрабандными сигаретами, сообщил в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет LETA.

Министр пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, такая ситуация не представляет серьёзной угрозы для критической инфраструктуры, поскольку вблизи границы нет аэропортов. Однако, по его словам, при падении груз с нелегальными сигаретами из-за своего веса может нанести локальные повреждения.

С вечера субботы до утра воскресенья латвийским службам внутренних дел удалось перехватить семь таких зондов с контрабандой, прилетевших из Беларуси. В каждом из них находилось в среднем около 60 000 нелегальных сигарет.

"Работа продолжается, объёмы ещё уточняются, но такой феномен действительно имеет место", — заявил Козловскис.

Министр призвал жителей, заметив в приграничных районах такие зонды, не ждать их приземления и не пытаться сбить их самостоятельно, а сразу сообщать ответственным службам, чтобы преступление удалось предотвратить безопасно и эффективно, не допуская попадания контрабандных товаров на нелегальный рынок Латвии.

Козловскис добавил, что латвийские службы внутренних дел тесно сотрудничают с коллегами из Литвы и Польши, и уже состоялось несколько встреч по обмену опытом о том, как противодействовать этому феномену метеозондов.

Как уже сообщало агентство LETA, метеорологические воздушные шары с контрабандными сигаретами в Латвии фиксировались и ранее. Так, 7 октября в Краславском крае был обнаружен метеозонд с 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками. 3 октября в приграничной зоне Беларуси в Аугшдаугавском крае правоохранители зафиксировали шар с 28 760 белорусскими сигаретами.

8 сентября пограничники в Аугшдаугавском крае обнаружили два метеозонда с 60 000 сигарет из Беларуси. Также в мае в Лудзенском крае пограничники зафиксировали метеозонд с контрабандными сигаретами.

В последние месяцы метеозонды с контрабандными сигаретами, прилетающие из Беларуси, создавали серьёзные проблемы в работе литовских аэропортов. Из-за угрозы для гражданской авиации Вильнюсский аэропорт несколько раз приходилось закрывать.

В связи с тем, что Литва не увидела со стороны Минска готовности решать ситуацию, в конце октября было решено на месяц закрыть два оставшихся пункта пограничного контроля с Беларусью. Однако в среду правительство Литвы решило открыть КПП в Мядининкае и Шальчининкае раньше запланированного срока.