В течение минувших суток в результате дорожно-транспортного происшествия в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семь человек получили травмы, свидетельствует оперативная сводка Государственной полиции, пишет ЛЕТА.

До 19:00 в волости Айзкалне Прейльского края произошло ДТП с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В результате аварии погиб несовершеннолетний. По данному факту Государственная полиция начала уголовный процесс, проводится расследование.

Как сообщают в соцсетях Sadursme.lv, по словам очевидца, на обочине стоял микроавтобус. Другой микроавтобус, двигавшийся по той же полосе и объезжая остановившееся на обочине транспортное средство, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим навстречу.

После столкновения из легкового автомобиля, как утверждается, вышла женщина с маленьким ребёнком, однако в этот момент другая машина, проезжавшая по дороге, смертельно сбила ребёнка. Сообщается, что мать сейчас находится в тяжёлом состоянии, а из находившихся в микроавтобусах людей никто не пострадал.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых — с пострадавшими. Среди пострадавших — два пешехода, один велосипедист и один водитель электросамоката.

Также за минувшие сутки были задержаны пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В трёх случаях применена административная ответственность, в двух — начаты уголовные процессы.