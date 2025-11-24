Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В воскресенье в ДТП в Прейльском крае трагически погиб ребёнок 0 795

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В воскресенье в ДТП в Прейльском крае трагически погиб ребёнок
ФОТО: Unsplash

В течение минувших суток в результате дорожно-транспортного происшествия в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семь человек получили травмы, свидетельствует оперативная сводка Государственной полиции, пишет ЛЕТА.

До 19:00 в волости Айзкалне Прейльского края произошло ДТП с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В результате аварии погиб несовершеннолетний. По данному факту Государственная полиция начала уголовный процесс, проводится расследование.

Как сообщают в соцсетях Sadursme.lv, по словам очевидца, на обочине стоял микроавтобус. Другой микроавтобус, двигавшийся по той же полосе и объезжая остановившееся на обочине транспортное средство, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим навстречу.

После столкновения из легкового автомобиля, как утверждается, вышла женщина с маленьким ребёнком, однако в этот момент другая машина, проезжавшая по дороге, смертельно сбила ребёнка. Сообщается, что мать сейчас находится в тяжёлом состоянии, а из находившихся в микроавтобусах людей никто не пострадал.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых — с пострадавшими. Среди пострадавших — два пешехода, один велосипедист и один водитель электросамоката.

Также за минувшие сутки были задержаны пять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В трёх случаях применена административная ответственность, в двух — начаты уголовные процессы.

Читайте нас также:
#алкоголь #ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд учел личность обвиняемой. Иконка видео
Изображение к статье: Несчастья следуют одно за другим. Иконка видео
Изображение к статье: В Латвии также зафиксированы метеозонды с контрабандными сигаретами из Беларуси
Изображение к статье: Дело о передаче секретной информации Адамсонсу вновь приостановлено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео