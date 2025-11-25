В ночь после Дня провозглашения независимости Латвийской Республики в Старой Риге между тремя молодыми людьми возник конфликт.
Один из участников конфликта долго не думал, достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в воздух.
На выстрел подъехала машина с муниципальными полицейскими, которые скрутили двоих из трех споривших. Третий спокойно ушел от возмездия.
Стрелявший пояснил, что использовал оружие в целях самообороны, поскольку у него и его друга возник конфликт с другим молодым человеком.
Заедежанные вместе с оружием переданы государственной полиции для дальнейшего разбирательства.
Оставить комментарий(2)