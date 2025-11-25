Baltijas balss logotype
Ночью после Дня независимости в Старой Риге стреляли 2 1688

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV

В ночь после Дня провозглашения независимости Латвийской Республики в Старой Риге между тремя молодыми людьми возник конфликт.

Один из участников конфликта долго не думал, достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в воздух.

На выстрел подъехала машина с муниципальными полицейскими, которые скрутили двоих из трех споривших. Третий спокойно ушел от возмездия.

Стрелявший пояснил, что использовал оружие в целях самообороны, поскольку у него и его друга возник конфликт с другим молодым человеком.

Заедежанные вместе с оружием переданы государственной полиции для дальнейшего разбирательства.

#полиция #Латвия #преступность #безопасность #независимость #насилие
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го ноября

    Мда...Совсем молодёжь обоссы стали. В моей молодости, во времена постоянных мордобоев меж субкультурами, этим бы ментам не раздумывая что то острое под ребрину сунули и глаз розочкой отколупали хохоча. 🙄 Блаженны идиоты... Попадётся раз не овцы, а что то с клыками. Тогда будет совсем не задорно.

  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    Магазин часов обокрали средь бела дня, и ничего ходят с оружием стреляют , какой-то непорядок за что МВД деньги налогоплательщиков получает

