В ночь после Дня провозглашения независимости Латвийской Республики в Старой Риге между тремя молодыми людьми возник конфликт.

Один из участников конфликта долго не думал, достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в воздух.

На выстрел подъехала машина с муниципальными полицейскими, которые скрутили двоих из трех споривших. Третий спокойно ушел от возмездия.

Стрелявший пояснил, что использовал оружие в целях самообороны, поскольку у него и его друга возник конфликт с другим молодым человеком.

Заедежанные вместе с оружием переданы государственной полиции для дальнейшего разбирательства.