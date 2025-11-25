За сексуальное насилие над несовершеннолетними в арестован учитель физики, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении агентства LETA данные.

Задержание произошло на прошлой неделе в Тукумском крае, подтвердили в Государственной полиции.

Полиция начала уголовный процесс по части 4 статьи 160 Уголовного закона — за сексуальное насилие, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

Мужчина в настоящее время находится под арестом.

Директор учебного заведения сообщил агентству LETA, что в полицию о произошедшем сообщили родители.

Директор скрывает, сколько может быть жертв педофила, поскольку это разглашать запрещено. Также полиция не предоставляет более подробных комментариев по уголовному делу.

В настоящее время школа ищет психолога, который окажет поддержку учащимся 1–9 классов.