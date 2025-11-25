После того, как за последние сутки в Латвии было обнаружено большое количество контрабандистских воздушных шаров из Беларуси, были задержаны литовцы, прибывшие в соседнюю страну забрать незаконный груз, сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев.

"За последние сутки было зафиксировано довольно большое количество воздушных шаров, которые были направлены в Латвию", - сказал во вторник руководитель пограничной службы.

"Мы задействовали алгоритмы нашего сотрудничества. По нашим данным, сотрудники и полицейские Государственной пограничной охраны Латвии также задержали большое количество контрабандистских воздушных шаров и лиц, приехавших их забрать, которые, кстати, являются гражданами Литвы", - добавил он.

Из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров Литва закрывала границу с Беларусью примерно на три недели, но, мотивируя улучшением ситуации, решила открыть ее на десять дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" возобновлена с полуночи минувшего четверга.

В ответ на закрытие границы Минск запретил находящимся на территории Беларуси литовским грузовикам возвращаться в страну до открытия границы. Несмотря на возобновление работы двух пограничных переходов, минский режим не выпускает грузовики обратно в Литву.

Литовские политики называют запуски контрабандистских воздушных шаров гибридной атакой Минска.