В Латвии задержаны приехавшие забрать контрабанду литовцы 2 1172

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.11.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии задержаны приехавшие забрать контрабанду литовцы
ФОТО: Valsts policija

После того, как за последние сутки в Латвии было обнаружено большое количество контрабандистских воздушных шаров из Беларуси, были задержаны литовцы, прибывшие в соседнюю страну забрать незаконный груз, сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев.

"За последние сутки было зафиксировано довольно большое количество воздушных шаров, которые были направлены в Латвию", - сказал во вторник руководитель пограничной службы.

"Мы задействовали алгоритмы нашего сотрудничества. По нашим данным, сотрудники и полицейские Государственной пограничной охраны Латвии также задержали большое количество контрабандистских воздушных шаров и лиц, приехавших их забрать, которые, кстати, являются гражданами Литвы", - добавил он.

Из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров Литва закрывала границу с Беларусью примерно на три недели, но, мотивируя улучшением ситуации, решила открыть ее на десять дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" возобновлена с полуночи минувшего четверга.

В ответ на закрытие границы Минск запретил находящимся на территории Беларуси литовским грузовикам возвращаться в страну до открытия границы. Несмотря на возобновление работы двух пограничных переходов, минский режим не выпускает грузовики обратно в Литву.

Литовские политики называют запуски контрабандистских воздушных шаров гибридной атакой Минска.

#Литва #граница #Латвия #контрабанда #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    А где натовское ПВО истребители так ведь и бомбу могут запустить, и зубы дракона непомогут

    11
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го ноября

    Ради хохмы сейчас посмотрел направление ветра в прогнозах на windy.com (там анимация удобная). Ничего, в четверг на пятницу литовцы могут отомстить в ответ, запуляя свои шары по ветру. 💪 И мстя будет ужасной! Может быть. 🙄

    9
    3

