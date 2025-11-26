Прохор Шаляпин хотел бы возобновить следствие по делу об убийстве его бабушки и тёти в 1996 году — в расследовании есть ряд несостыковок, а названный в СМИ убийцей женщин Алексей Лиманский, даже исходя из приговора суда, убил лишь одну. Кто убил вторую — неизвестно.

По данным «Базы», Алексей Лиманский был задержан по делу об убийстве родственников Шаляпина спустя 24 года. За это время он сидел по другим статьям за кражу, разбой и другое убийство. В 2020 году, когда его взяли, он был пьян и поначалу даже подписал признание. Позже подозреваемый заявил, что ему якобы сказали: «подпиши, мы тебя отпустим, там сроки давности уже вышли, скоро поедешь домой». И он подписал. А когда протрезвел — передумал.

Главным доказательством вины Лиманского стали три отпечатка пальцев в квартире, а мотивом названо присвоение крупной суммы денег, хранившейся у женщин. Они выгодно продали квартиру, и про эти деньги кто-то узнал.

В итоге его назвали убийцей 30-летней тёти Шаляпина — Ирины Нетаевой. Исходя из решения суда, сначала Лиманский ударил Нетаеву ножом в шею, затем выстрелил в голову и убежал. Подозреваемого отпустили на свободу за истечением срока давности. Но кто тогда убил 60-летнюю бабушку певца Людмилу Колесникову, обнаруженную в той же квартире, — до сих пор непонятно.

Адвокат Лиманского утверждает, что настоящие убийцы бабушки и тёти Прохора Шаляпина остались вне подозрений и не понесли никакого наказания. Экспертиза на полиграфе показала, что призанный виновным в убийстве одной из женщин — Алексей Лиманский — не совершал преступления. Также не совпали результаты баллистической экспертизы: преступник якобы стрелял в жертву с двух метров, хотя криминалисты зафиксировали выстрел в упор.

«Я не убивал, не грабил этих женщин! Я их не знал и никогда с ними не встречался! Я узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела», — сообщил «Базе» сам Алексей Лиманский.

Как отмечает его адвокат, никто не обратил внимание и на показания соседей: они видели тётю Шаляпина, которая накануне гибели пришла к матери домой с двумя высокими и крепкими мужчинами «неславянской внешности»﻿. По версии защитника, именно эти люди могли расправиться с семьёй ради хищения денег и ценностей.

«Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем…», — сказал Прохор Шаляпин «Базе».

Признанный виновным Алексей Лиманский сейчас живёт в Волгоградской области, ему 52 года, он — разнорабочий. После приговора старается «не светиться», ведь даже за мелкое преступление рискует отправиться в колонию.