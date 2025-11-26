На фоне низких температур, снега и холода, накрывшего многие регионы, французские сми дали своей аудитории рекомендации, как не замерзнуть.

Под воздействием холода кровеносные сосуды в пальцах ног и рук сужаются, чтобы защитить жизненно важные органы. Это явление называется вазоконстрикцией. Кровь от конечностей направляется в первую очередь к сердцу и лёгким. Вот почему при понижении температуры наши ноги и руки особенно мерзнут.

Чтобы максимально защитить их, можно надеть термоперчатки, шёлковые, кожаные или обычные шерстяные перчатки, либо выбрать варежки. Сложенные вместе пальцы будут генерировать больше тепла.

Рекомендуется регулярно двигать стопами и лодыжками и надеть шерстяные носки. Помимо того, что шерстяные волокна согревают ноги, они не удерживают влагу, в отличие от хлопка.

И наконец, не забывайте надевать шапку, так как почти 30% тепла тела уходит через голову.

Чтобы согреться, мы часто инстинктивно тянемся к травяному чаю или горячему шоколаду. Но это плохая привычка: если напиток обжигающе горячий, ощущение тепла не продлится долго. Мозг отреагирует, подавая сигнал организму о необходимости восстановить внутреннюю температуру.

Затем организм потеет и автоматически охлаждается. Чтобы дольше сохранять тепло, лучше подождать несколько минут, пока вода остынет, и использовать это время, чтобы согреть руки, обхватив ими чашку.

Чтобы не замерзнуть и не заболеть, выбирайте супы и блюда, сочетающие в себе как белок, так и сложные углеводы. При переваривании белка температура тела повышается быстрее, чем при усвоении углеводов или жиров. Это связано с тем, что организму требуется больше усилий для их переваривания, что приводит к повышению температуры.

Макароны, рис и другие крахмалистые продукты дольше сохранят тепло. Употребление овощей и фруктов также повысит способность организма к согреванию. Наконец, сухофрукты или миндаль очень эффективны для быстрого согревания.

Также рекомендуется массировать поясницу, руки и плечи от 30 секунд до минуты. Это стимулирует кровообращение и, следовательно, выработку тепла.

В любое время суток, предварительно потерев руки друг о друга, чтобы согреть их, можно также аккуратно потереть лицо – участок кожи, наиболее подверженный холоду, – чтобы подготовить кожу к понижению температуры. И не забудьте про переднюю и заднюю части ушей.

Выход из помещения на улицу может привести к неоправданному сужению кровеносных сосудов, и вы почувствуете разницу температур гораздо сильнее, чем если бы вы установили термостат на 19°C — температуру, рекомендуемую для жилых помещений.

То же самое касается и горячих ванн. Слишком частый их приём ослабляет верхние слои кожи и снижает её устойчивость к холоду.