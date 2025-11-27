Недавно в Марселе был убит 20-летний Меди Кесасси — младший брат местного политика Амина Кессаси, участвующего в борьбе с наркобандитизмом. Власти считают, что это был акт запугивания политика и называют это преступление «поворотным моментом». Убийство 20-летнего юноши стало шоком для Марселя и всей Франции.

20-летний Меди Кессаси не был замешан в наркотрафике. Он планировал стать полицейским. 13 ноября средь бела дня его застрелили двое человек, остановившиеся возле его машины на скутере около концертного зала в Марселе.

Преступников продолжают активно разыскивать. Расследование переведено на национальный уровень.

Глава МВД Лоран Нуньес подчеркнул, что убийство Меди Кессаси не было «классическим сведением счетов» наркоторговцев, но преступлением с целью запугать и заставить замолчать его брата — политика, борца с наркоторговлей Амина Кессаси. Амин Кессаси с августа 2025 года находится под постоянной полицейской охраной, но она не распространялась на его семью.

По словам Нуньеса, такого типа преступление является «поворотным моментом».

Убийства, связанные с наркотиками, часто попадают в заголовки местных газет. Известия о сведении счетов между наркоторговцами зачастую воспринимают как рутинные. Однако убийство Меди Кессаси явилось шоком для Марселя. Оно говорит о том, что насилие со стороны наркобанд вышло на новый уровень.

Это убийство является звеном «длинной эскалационной цепочки», отмечает специалист по криминологии Жан-Батист Перье в комментарии AFP: «в данном случае человек, подвергающийся запугиванию, не причастен к наркоторговле». Напротив, политик «сделал борьбу с наркоторговлей своей центральной темой, так что это действительно нечто новое», — говорит Перье.

После этого убийства ряд марсельских журналистов, освещающих темы наркотрафика, перестали подписывать заметки своими настоящими именами. Судьи, полицейские и политики тоже боятся стать новыми мишенями наркогруппировок.

«Я не замолчу»

Пять лет назад Амин Кессаси уже потерял старшего брата Браима. Браима в 2020 году убили при сведении счетов наркобанд. Тело Браима Кессаси нашли сожженным в автомобиле.

Эта трагедия подтолкнула Амина, которому сейчас всего 22 года, стать публичным борцом с наркотрафиком. Он основал ассоциацию Conscience в помощь семьям жертв наркобандитизма. В 2024 году выдвигался в депутаты Национального собрания от левого блока «Новый народный фронт» (NFP).

«Нет, я не замолчу», — заявил марсельский политик, похоронивший уже второго брата.

«Я буду повторять, что мой брат Меди погиб ни за что. Я буду говорить о жестокости наркоторговли. О трусости заказчиков этих преступлений. Я буду говорить о недостатках государства, провалах республики, заброшенных территориях», — написал он для газеты Le Monde.

«Мне говорят, что это было преступление-предупреждение. Но преступление никогда не бывает предупреждением. Пролитая кровь пролита навечно. (…) Наркоторговцы пытаются подавить любое сопротивление, сломить любую волю, подавить любой бунт в зародыше, чтобы расширить свою власть над нашими жизнями», — продолжил Амин Кессаси.

22-летний активист отдельно отметил, что предоставленная ему полицейская защита не распространялась на его родственников: «Но кто не знал, что моя семья уже заплатила кровью? Как кто-то мог не знать, что моя семья может пострадать?».

Он призвал власти «оценить масштаб происходящего» и «понять, что идет схватка не на жизнь, а на смерть».

Тот же подход, что и в борьбе с терроризмом

В Марсель прибыли министры внутренних дел и юстиции. Министр юстиции Жеральд Дарманен после встречи со следователями и судьями заявил, что угроза от наркотрафика «как минимум эквивалентна угрозе терроризма».

Это перекликается с недавними заявлениями президента Эмманюэля Макрона, призвавшего использовать в борьбе с наркобандитизмом тот же подход, что и в борьбе с терроризмом.

Дарманен в интервью газете La Provence анонсировал усиление марсельского судейского корпуса рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Министры напомнили о новом законе о борьбе с наркотрафиком, принятом в июне. Он предусматривает создание профильной прокуратуры (PNACO) по образцу национальной антитеррористической прокуратуры.

Глава МВД Лоран Нуньес в свою очередь назвал борьбу с наркотрафиком «войной», в которой государство «побеждает и будет продолжать побеждать». Он сослался на снижение числа убийств, связанных с наркотиками, в департаменте Буш-дю-Рон. В 2023 году таких преступлений зафиксировано 50, в 2024 — 24. По подсчету AFP, в текущем году их пока 14.

«Мы также должны понимать, как бороться с коррупцией, которая затрагивает следственные органы и, возможно, суды», — предупредил Дарманен, упомянув об «около десяти расследованиях, возбужденных в отношении чиновников, предположительно подвергшихся коррупции и передававших информацию преступным организациям».