По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев 1 361

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: По соображениям безопасности в Латвию не впустили шестерых иностранцев
ФОТО: LETA

По соображениям безопасности в среду вьезд в Латвию был запрещён двум гражданам Молдовы, двум гражданам Казахстана, а также одному гражданину России и одному гражданину Беларуси, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Иностранцы пытались въехать в Латвию через контрольно-пропускные пункты на границе в Гребнево, Терехово и Патерниеки, однако им это было запрещено. Всем лицам было предписано вернуться в страны выезда.

Кроме того, за прошедшие сутки пограничники на внешних границах и внутри страны выявили 33 правонарушителя.

В нескольких случаях были зафиксированы нарушения условий пребывания.

Также в КПП аэропорта "Рига" был выявлен несовершеннолетний гражданин Латвии, вылетающий в Израиль, у которого не было нотариально заверенного согласия хотя бы одного родителя на самостоятельный выезд из страны.

Пограничная охрана зафиксировала и другие правонарушения.

#Казахстан #Латвия #безопасность #Молдова #Беларусь #Россия
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    Вот до сих пор не понятно, что это за определение- по соображениям безопасности, без решения суда, обвинения. Чьи это соображения, Бражкины? Если этой, недалекой женщины, то , на чем они основываются. В конце концов, Латвия не чей то двор, здесь, якобы, должна быть воля закона, а не соображения. Виза, я так понимаю. выдана законно, то какие соображения могут быть. А, если это преступники, то нужно впустить и арестовать и судить по законам. Латвия же, демократическое государство.

    5
    1

