По соображениям безопасности в среду вьезд в Латвию был запрещён двум гражданам Молдовы, двум гражданам Казахстана, а также одному гражданину России и одному гражданину Беларуси, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Иностранцы пытались въехать в Латвию через контрольно-пропускные пункты на границе в Гребнево, Терехово и Патерниеки, однако им это было запрещено. Всем лицам было предписано вернуться в страны выезда.

Кроме того, за прошедшие сутки пограничники на внешних границах и внутри страны выявили 33 правонарушителя.

В нескольких случаях были зафиксированы нарушения условий пребывания.

Также в КПП аэропорта "Рига" был выявлен несовершеннолетний гражданин Латвии, вылетающий в Израиль, у которого не было нотариально заверенного согласия хотя бы одного родителя на самостоятельный выезд из страны.

Пограничная охрана зафиксировала и другие правонарушения.