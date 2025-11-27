Трагическая авария, произошедшая в понедельник у Курсиши, унесла жизни трёх человек. Ещё двое мужчин с травмами были доставлены в больницу. Один из родственников 17-летнего юноши, который выжил, согласился рассказать, что ему поведал брат о страшном моменте. Сейчас близкие надеются, что правоохранителям удастся доказать, кто виновен в гибели нескольких человек, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Компания возвращалась из Рубы — одному из находившихся в машине нужно было получить справку от врача, рассказал Гунар, брат 17-летнего выжившего парня. Он поделился историей, которую услышал в телефонном разговоре с братом из больницы.

Юноша сидел сзади посередине — рядом с ним 75-летняя пожилая женщина и её 46-летний сын. Спереди находились ещё один мужчина и его приёмный сын.

Брат выжившего:

«Перед остановкой тот, кто сидел рядом, он тоже выжил, сказал водителю, самому младшему из погибших, чтобы тот остановился. [Degpunktā: 27-летний парень?] Да. Кристап сказал [пассажир, сидевший рядом с водителем – прим. ред.], чтобы он остановился у остановки. Он хотел высадить всех, кто сидел сзади — женщину, погибшего мужчину и моего брата. Но тот не остановился, начал ругаться, что-то говорил. Водитель ответил: “Доедем до конца, потом разбирайся, что тебе там не нравится.” В итоге тот [пассажир — прим. ред.] просто схватился за руль, дёрнул вправо в кювет — так всё и произошло».

Пассажир, сидевший рядом, выжил и был доставлен в больницу с несколькими серьёзными травмами. Там же было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Гунар рассказал, что в больнице, узнав о трагическом исходе, мужчина отреагировал бурно и якобы был переведён в психоневрологическую больницу.

17-летний юноша продолжает лечение — у него сломан ключичный сустав.

«Он [брат — прим. ред.] сказал, что когда руль дёрнули, он понял, что ничего уже не сможет сделать. Тогда он просто съехал под сиденье пассажира спереди — с заднего ряда — и отбил ноги, получил лёгкую черепно-мозговую травму», — рассказывает брат молодого человека.

«Мой брат рассказал, что первым вылетел водитель — тот самый 27-летний, потом пожилой мужчина, затем сам брат, а за ним — та женщина. А в новостях пишут, что якобы была проблема с управляемостью или ещё что-то, но с этим всё было в порядке. Просто пьяный человек рядом — полный идиот».

«Брат был единственным, кто сам поднялся и побежал всем помогать — потому что водитель тогда ещё был жив. Он первым подбежал к нему, сказал, что услышал последний вздох, и водитель стал весь синий. В 17 лет такое пережить — это, по правде говоря, очень страшно», - добавил он.

Выживший юноша также подбежал к пассажиру машины, но тот уже был мёртв — он не мог нащупать пульс. «Подбежал к женщине — она вроде бы что-то сказала, но он ничего не понял», — добавляет брат.

Медики пытались реанимировать женщину, но, к сожалению, безуспешно. Пассажир, сидевший спереди, остался зажатым в машине — его освободили пожарные-спасатели и передали врачам.

Кому принадлежала машина, Гунар не знает, но слышал, что у предполагаемого водителя могли быть отобраны права за неуплату алиментов.

Как сообщалось ранее, эксперты уже выяснили, что никто из пятерых пассажиров не был пристёгнут ремнями безопасности. Скорость автомобиля составляла около 100 км/ч. Машина была оборудована зимними шинами с глубиной протектора 3,5 мм, что соответствует требованиям до 1 декабря.

В Государственной полиции продолжается расследование. Возможно, именно в среду, 26 ноября, правоохранители отправились в больницу для допроса брата Гунара, так как до этого утра молодой человек ещё не давал показаний.

ТВ3