В прокуратуру передано дело против мэра Валмиеры и еще четырех человек 1 330

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
В прокуратуру передано дело против мэра Валмиеры и еще четырех человек
ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против пяти сотрудников Валмиерского самоуправления, включая мэра Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"), за возможные преступления в привлечении средств Европейского союза (ЕС).

В БПБК сообщили, что бюро обратилось в Европейскую прокуратуру. Должностные лица и сотрудники Валмиерского самоуправления подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах и других уголовных преступлениях. Эти действия были совершены во время строительства производственного здания, на которое незаконным способом было привлечено больше средств из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и государственного бюджета Латвии, чем предусмотрено законом.

Местные власти могут использовать средства ЕФРР для строительства производственного здания на принадлежащей им земле, которая после завершения проекта предлагается в аренду коммерсантам. Если потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе, муниципалитет имеет право привлечь до 85% средств ЕФРР. Однако если объект строится для конкретной цели и потенциальный оператор известен, софинансирование ЕФРР доступно по более низкой ставке - от 45 до 55%, а большую часть расходов берет на себя соответствующая компания.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что при реализации проекта строительства промышленного здания чиновники Валмиерского края не проинформировали ответственные учреждения о выборе предприятия и обманным путем привлекли больше средств, чем предусмотрено нормативными актами.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, должностные лица предположительно обманом получили 671 299,69 евро из ЕФРР и государственного бюджета Латвии, сообщили в БПБК.

Кроме того, Байксу инкриминируется злоупотребление служебным положением в корыстных целях, а остальным четверым - пособничество и подстрекательство к злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

12 сентября 2023 года в рамках возбужденного ранее уголовного дела сотрудниками БПБК были проведены уголовно-процессуальные действия, в том числе более 20 обысков, выемок и допросов на нескольких объектах.

9 июня 2023 года Европейская прокуратура открыла уголовный процесс и передала его БПБК на досудебное расследование.

#Латвия #мошенничество #строительство #коррупция #прокуратура
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    27-го ноября

    еще Салтыков- Шедрин писал - если спросить "что в стране происходит?" , то в ответ услышишь "пьют и воруют!"??? видимо про сегодня в Латвии писал !!!!

    6
    1

