Инцидент в Засулауксе: вместо 15 кебабов за испорченную куртку — уголовка из-за кассового аппарата 2 1365

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инцидент в Засулауксе: вместо 15 кебабов за испорченную куртку — уголовка из-за кассового аппарата
ФОТО: Unsplash

В Засулауксе двое молодых людей вечером в понедельник устроили конфликт в кебабной после того, как один из них положил куртку на радиатор, и её материал расплавился от жара, сообщает полиция.

Пока сотрудники пытались уладить ситуацию — даже предложив 15 кебабов в качестве компенсации — молодые люди воспользовались моментом, когда работница на короткое время ушла на кухню, положили испорченную куртку на кассовый аппарат и украли его, унеся с собой примерно 360 евро. Позже кассовый аппарат был найден неподалёку от места происшествия, но уже пустым, а полиция вскоре установила личности и задержала обоих молодых людей. По факту произошедшего начат уголовный процесс, задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Подробности дела

25 ноября вскоре после 20:00 сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции, Управления Риги Пардаугавы, получили информацию о краже кассового аппарата из кебабной в Засулауксе. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что двое молодых людей зашли в заведение, и один из них положил свою куртку на радиатор, в результате чего она расплавилась от жара. Молодые люди обратились к сотрудникам заведения и начали конфликтовать.

Сотрудники кебабной предложили в качестве компенсации 15 кебабов, однако в момент, когда работница на мгновение ушла на кухню, молодые люди воспользовались ситуацией и украли кассовый аппарат. Положив испорченную куртку на аппарат, они быстро покинули заведение.

Неподалёку от места происшествия полицейские обнаружили брошенный кассовый аппарат, однако он был пуст. До кражи в нём находилось около 360 евро. Сотрудники полиции оперативно установили возможных подозреваемых и совместно с Рижской муниципальной полицией задержали двух молодых людей. Деньги из кассы они уже успели потратить.

Задержанные родились в 2005 и 2006 годах и ранее не попадали в поле зрения полиции. Им назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовный процесс начат по первой части статьи 180 Уголовного закона — за кражу в небольшом размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо краткосрочного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

#полиция #компенсация #кража #уголовный процесс
Оставить комментарий

(2)
  • Л
    Латтоптун
    28-го ноября

    Офигенная история....Чувак сам расплавил свою куртку, как фокусник- накрыл ей кассовый аппарат- и тот исчез, так ещё и деньги успели потратить... :). Люди так интересно живут...

    15
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    Видимо радиатор был электрический. 🙄 "Гений" , конечно, куртку на него швырять...

    8
    2

