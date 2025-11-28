Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич поехал в Лиепаю, где посетил недавно построенную тюрьму.

Это первая тюрьма, возведённая со времени восстановления независимости латвийского государства, с гордостью сообщили в президентской канцелярии.

Что же вынес президент из мест заключения?

«Цель уголовной политики — защищать общественную безопасность, восстановить справедливость, ресоциализировать осуждённое лицо и добиться того, чтобы осуждённый и другие лица соблюдали законы и воздерживались от совершения новых преступлений. Современная система исполнения наказаний, которая может эффективно достигать поставленных целей, немыслима без соответствующей и безопасной среды для заключённых и особенно для персонала, который ежедневно работает с лицами, отбывающими наказание», – заявил после осмотра новой тюрьмы президент Э. Ринкевич.

Он также считает, что справедливое наказание достигает своей цели только тогда, когда осуждённый нарушитель действительно исправляется и в дальнейшем не совершает новых преступлений. Для этого необходимы соответствующие условия — безопасная, современная и отвечающая стандартам прав человека среда.

«Сегодня, посетив новую Лиепайскую тюрьму, я убедился, что созданы необходимые предпосылки для максимально эффективного достижения этих целей, особенно в части реализации мероприятий по ресоциализации заключённых и обеспечения достойных условий труда для сотрудников Управления мест лишения свободы», — сообщил президент.

В его канцелярии уверены, что заведение в Лиепае является самой современной и безопасной тюрьмой в странах Балтии и Северной Европе. Первых сидельцев тюрьма примет весной 2026 года, когда Управление мест лишения свободы завершит комплексное оснащение и подготовку тюремщиков.