Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой 1 1226

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
ФОТО: president.lv

Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич поехал в Лиепаю, где посетил недавно построенную тюрьму.

Это первая тюрьма, возведённая со времени восстановления независимости латвийского государства, с гордостью сообщили в президентской канцелярии.

Что же вынес президент из мест заключения?

«Цель уголовной политики — защищать общественную безопасность, восстановить справедливость, ресоциализировать осуждённое лицо и добиться того, чтобы осуждённый и другие лица соблюдали законы и воздерживались от совершения новых преступлений. Современная система исполнения наказаний, которая может эффективно достигать поставленных целей, немыслима без соответствующей и безопасной среды для заключённых и особенно для персонала, который ежедневно работает с лицами, отбывающими наказание», – заявил после осмотра новой тюрьмы президент Э. Ринкевич.

Он также считает, что справедливое наказание достигает своей цели только тогда, когда осуждённый нарушитель действительно исправляется и в дальнейшем не совершает новых преступлений. Для этого необходимы соответствующие условия — безопасная, современная и отвечающая стандартам прав человека среда.

«Сегодня, посетив новую Лиепайскую тюрьму, я убедился, что созданы необходимые предпосылки для максимально эффективного достижения этих целей, особенно в части реализации мероприятий по ресоциализации заключённых и обеспечения достойных условий труда для сотрудников Управления мест лишения свободы», — сообщил президент.

В его канцелярии уверены, что заведение в Лиепае является самой современной и безопасной тюрьмой в странах Балтии и Северной Европе. Первых сидельцев тюрьма примет весной 2026 года, когда Управление мест лишения свободы завершит комплексное оснащение и подготовку тюремщиков.

rinkevic_turma.jpg

#права человека #президент #тюрьма #Латвия #безопасность #Лиепая
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Что больше всего монравилось???

    2
    0

