Сгорели хурма и прочие вкусности: поставщик магазинов хотел бы забыть этот день

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сгорели хурма и прочие вкусности: поставщик магазинов хотел бы забыть этот день
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром по дороге в Латгале в Огрском крае загорелся фургон. Водитель вовремя почувствовал, что транспортное средство начинает работать неисправно, и успел остановиться на обочине и покинуть салон автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Обугленные фрукты, овощи и молочные продукты, предназначенные для трёх магазинов в Лудзе и Зилупе, были выгружены возле частично сгоревшего фургона на шоссе Тинужи–Кокнесе. Водитель повреждённого автомобиля ждёт прибытия руководства, чтобы решать, что делать дальше с товаром и машиной.

"Пропало сцепление. Обороты были, а машина сама не ехала. Я пытался её остановить и снова завести, потому что скорость была максимум 9 км/ч", – рассказывает водитель фургона Volkswagen Алексей.

Мужчина остановился и связался с работодателем. Во время телефонного разговора из моторного отсека пошёл белый дым, который быстро стал чёрным:

"Я собрал все вещи. Отошёл метров на 200–300 вперёд. Потом смотрю – снизу начала гореть машина. Тогда вызвал пожарных, и пока они ехали, машина уже сгорела".

Спасатели справились с огнём за несколько минут.

ТВ3

#пожар #транспорт #магазины #производство
