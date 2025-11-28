Утром по дороге в Латгале в Огрском крае загорелся фургон. Водитель вовремя почувствовал, что транспортное средство начинает работать неисправно, и успел остановиться на обочине и покинуть салон автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Обугленные фрукты, овощи и молочные продукты, предназначенные для трёх магазинов в Лудзе и Зилупе, были выгружены возле частично сгоревшего фургона на шоссе Тинужи–Кокнесе. Водитель повреждённого автомобиля ждёт прибытия руководства, чтобы решать, что делать дальше с товаром и машиной.

"Пропало сцепление. Обороты были, а машина сама не ехала. Я пытался её остановить и снова завести, потому что скорость была максимум 9 км/ч", – рассказывает водитель фургона Volkswagen Алексей.

Мужчина остановился и связался с работодателем. Во время телефонного разговора из моторного отсека пошёл белый дым, который быстро стал чёрным:

"Я собрал все вещи. Отошёл метров на 200–300 вперёд. Потом смотрю – снизу начала гореть машина. Тогда вызвал пожарных, и пока они ехали, машина уже сгорела".

Спасатели справились с огнём за несколько минут.

