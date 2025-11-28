Baltijas balss logotype
В Латвии судят вдову, которая перевела деньги со счета покойного мужа

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии судят вдову, которая перевела деньги со счета покойного мужа

Верховный суд (ВС) направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, в котором женщина была оправдана по обвинению в перечислении денег после смерти человека, сообщила пресс-служба суда.

Обвинение в суде первой инстанции было предъявлено за то, что женщина после смерти мужа получила доступ к его интернет-банку и перевела на свой банковский счёт 16 000 евро. Этими действиями обвиняемая обошла порядок наследования и не позволила детям умершего мужа претендовать на открывшееся наследство в полном объёме.

Как суд первой инстанции, так и апелляционный суд признали, что обвиняемая фактически обслуживала счета мужа и распоряжалась ими как бухгалтер, имея доступ к данным для входа в эти счета. То есть была невиновна в своих действиях.

Верховные судьи с такой трактовкой не согласились. ВС установил, что апелляционный суд, присоединившись к мотивировке решения суда первой инстанции, оставил без оценки доказательство, на которое указал прокурор в апелляционном протесте — выписку по банковскому счёту, которая могла быть значимой для выяснения обстоятельств перевода денежных средств с банковского счёта умершего.

Апелляционный суд не оценил аргументы прокурора о том, что это доказательство свидетельствует: перевод со счёта умершего был первым денежным поступлением на счёт обвиняемой, с которого банк также удержал комиссию за открытие счёта. Следовательно, платёж со счёта умершего мог быть произведён только при участии обвиняемой.

Суд также указал, что апелляционный суд не принял во внимание, что нарушение охраняемых интересов наступает уже в момент совершения действий с деньгами на чужом банковском счёте без законного основания. Поскольку наследство открывается с момента смерти наследодателя, такие действия уменьшают наследственную массу, имущество в которой до раздела наследства является чужим для всех, и тем самым нарушают интересы наследников и кредиторов.

ВС также обратил внимание, что суд необоснованно отклонился от правовых выводов, закреплённых в судебной практике ВС, согласно которым нет необходимости доказывать конкретный мотив действий с платёжными средствами другого лица, и признал их неприменимыми в данном деле, не приведя мотивированного объяснения такого отступления.

#наследство #семейные отношения
(6)
  • DJ
    Danik Jupiters
    29-го ноября

    Сто пудов пенсионный фонд подал в суд, что не в пользу государства денги пошли. Вот твари...

    23
    1
  • ВПАС
    Ваще ПоКуЙ Абама Старший
    29-го ноября

    В банке держишь мошенники воруют ,под матрасом держишь дети воруют ,помер жена украла ,обидно что власти не досталось )

    48
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го ноября

    а разве супружество это не обще нажитый капитал и причём тут дети ?

    51
    4
  • EM
    Evgen Mel
    28-го ноября

    Раз был суд, значит детей не устроил такой расклад.

    23
    5
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Отсюда мораль бабки держать под матрасом 😀😃🙂

    63
    4
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Не понял, а потерпевшие были или прокурор заботился о них чисто из своих побуждений? Что говорят дети, их эта ситуация устраивает или нет?

    49
    2
Читать все комментарии

Видео