Мужчина помещен под пробационный надзор за насилие над бывшей женой 0 382

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.11.2025
LETA
Изображение к статье: Мужчина помещен под пробационный надзор за насилие над бывшей женой

Прокуратура назначила мужчине пробационный надзор за насилие над бывшей женой, говорится в решении.

Мужчина обвиняется по статье Уголовного закона о жестокости и насилии в отношении родственника.

Летом этого года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в комнате, которую он снимал в служебной гостинице вместе со своей бывшей супругой, с которой состоит в постоянных интимных отношениях.

В гневе и на почве ревности он высказал в адрес женщины оскорбительные и грубые замечания, а затем ударил ее по щеке, отчего она ударилась головой о дверной косяк.

Продолжая свои действия, мужчина снова ударил ее по щеке и толкнул на стоящую рядом кровать. Затем мужчина схватил женщину за руку, перевернул ее на живот и сел на нее сверху, держа ее руку за спиной.

Затем мужчина ударил женщину кулаком по плечу, нанеся не более пяти ударов, один раз ударил ее по шее и коленом давил ей на шею.

Преступление было совершено в присутствии ребенка.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Прокуратура применила к нему пробационный надзор сроком на один год, 11 месяцев и 26 дней.

#прокуратура #домашнее насилие #родственники #ревность #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
