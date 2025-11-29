Baltijas balss logotype
В Литве во время стрельбы из минометов тяжело ранен бельгийский солдат 1 699

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Литве во время стрельбы из минометов тяжело ранен бельгийский солдат

В Литве во время военных учений на полигоне в Пабраде был тяжело ранен бельгийский военнослужащий - его срочно доставили в медицинское учреждение Вильнюса.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление представителей Литовской армии. «Состояние бойца тяжелое, он получил множественные ранения, ведется борьба за его жизнь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что бельгийский военный получил ранения во время учений по боевой стрельбе из минометов, которая проводилась военнослужащими его страны, дислоцированными в Литве. Первая помощь бойцу была оказана на месте.

На инцидент отреагировала премьер-министр Литвы Инга Ругинене - она пожелала силы родственникам раненого солдата, премьер-министру Бельгии Барту де Веверу и всему бельгийскому народу.

«Мы глубоко благодарны этому воину за его службу и преданность. Литва предоставит всю необходимую медицинскую помощь на самом высоком уровне, а наши в отношении дальнейших шагов наши учреждения тесно работают с представителями Бельгии», – заявила она.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас также выразил сочувствие родным и близким раненого бельгийского военнослужащего.

Бельгийские военные регулярно дислоцируются в Литве с 2017 года в составе международного батальона союзников под командованием Германии.

#Литва #Бельгия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    29-го ноября

    Что то в литве собраны особо долбо@бистые "братья по оружию". Убивают себя сами без войны. Хотя, экшен с потопшим в болоте кандибобером с амерами, был куда фееричней и занимательней. Одни водолазы ныряющие в болото это был просто топчик по кринжу.

    14
    2

