Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силовики России не стали возбуждать дело по молодежному «лагерю извращений» 0 1602

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Студентке Соне досталось унизительное испытание.

Студентке Соне досталось унизительное испытание.

Новичков унижали, например, юношам привязывали нитки к гениталиям, заставляя соревноваться как при перетягивании каната.

Громкая история студенческого стройотряда, где молодых людей заставляли раздеваться и заниматься различными секс-практиками, получила продолжение.

Деятельность стройотряда «Данко» приостановлена, отряд выведен из штаба студенческих отрядов университета, сообщило ведомство. Кроме того, была создана рабочая группа, которой поручено подготовить концепцию развития студенческих отрядов в университете.

Уголовные дела после жалоб на сексуализированные издевательства в стройотряде не возбуждали, в следственные подразделения по Санкт-Петербургу сообщения о преступлениях не поступали, отчиталась прокуратура.

Скандал вокруг событий в «Данко» разгорелся, когда «Фонтанка» опубликовала рассказ 21-летней студентки Сони. Девушка столкнулась с «дедовщиной» в стройотряде летом 2024 года. По словам Сони, новичков унижали, например, юношам привязывали нитки к гениталиям, заставляя соревноваться как при перетягивании каната, а девушек били по ягодицам 30-сантиметровым фаллоимитатором. Одному юноше приказали вставить себе анальную пробку, другого заставили мыть пол тряпкой, зажатой между ягодиц. Также в «Данко» якобы проводился конкурс на «лучшую пятую точку» по фотографиям.

Соне досталось не менее унизительное испытание — одновременно курить, мастурбировать и испражняться, при этом другая девушка должна была снимать ее на видео. По словам девушки, формально новичков не принуждали проделывать все описанное. Однако молодые люди видели происходящее, попадали под влияние и начинали воспринимать происходящее как вариант нормы.

Девушка подала две жалобы — тогда в «Данко» приехала проверка, изъявшая секс-игрушки и списки унизительных заданий. После этого Соня стала изгоем в отряде. С ней не общались, называли ее «слабой и обиженной».

Узнав о пыточной системе в стройотряде, Нина Останина отправила депутатский запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга, потребовав «максимально прозрачного «разбора полетов»».

Читайте нас также:
#образование #скандалы #прокуратура #университет #наказание #изнасилование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Латгале арестован мужчина по подозрению в убийстве родственника
Изображение к статье: В белорусских воздушных шарах с контрабандой найдены SIM-карты из Латвии
Изображение к статье: С сегодняшнего дня запрещён синтетический опиоид спирохлорфин, а ряд других веществ подлежит контролю
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео