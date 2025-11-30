Громкая история студенческого стройотряда, где молодых людей заставляли раздеваться и заниматься различными секс-практиками, получила продолжение.

Деятельность стройотряда «Данко» приостановлена, отряд выведен из штаба студенческих отрядов университета, сообщило ведомство. Кроме того, была создана рабочая группа, которой поручено подготовить концепцию развития студенческих отрядов в университете.

Уголовные дела после жалоб на сексуализированные издевательства в стройотряде не возбуждали, в следственные подразделения по Санкт-Петербургу сообщения о преступлениях не поступали, отчиталась прокуратура.

Скандал вокруг событий в «Данко» разгорелся, когда «Фонтанка» опубликовала рассказ 21-летней студентки Сони. Девушка столкнулась с «дедовщиной» в стройотряде летом 2024 года. По словам Сони, новичков унижали, например, юношам привязывали нитки к гениталиям, заставляя соревноваться как при перетягивании каната, а девушек били по ягодицам 30-сантиметровым фаллоимитатором. Одному юноше приказали вставить себе анальную пробку, другого заставили мыть пол тряпкой, зажатой между ягодиц. Также в «Данко» якобы проводился конкурс на «лучшую пятую точку» по фотографиям.

Соне досталось не менее унизительное испытание — одновременно курить, мастурбировать и испражняться, при этом другая девушка должна была снимать ее на видео. По словам девушки, формально новичков не принуждали проделывать все описанное. Однако молодые люди видели происходящее, попадали под влияние и начинали воспринимать происходящее как вариант нормы.

Девушка подала две жалобы — тогда в «Данко» приехала проверка, изъявшая секс-игрушки и списки унизительных заданий. После этого Соня стала изгоем в отряде. С ней не общались, называли ее «слабой и обиженной».

Узнав о пыточной системе в стройотряде, Нина Останина отправила депутатский запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга, потребовав «максимально прозрачного «разбора полетов»».