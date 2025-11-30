В пятницу спасателям удалось поднять из воды тело женщины, которая днём ранее, в четверг, съехала на автомобиле в Даугаву в районе набережной 11 ноября. Теперь же стало известно, кем была погибшая.

Вечером в четверг автомобиль, двигавшийся со стороны Вантового моста, совершил резкий манёвр и съехал в воду с причала для прогулочных корабликов. Прибывшие спасатели увидели, как машина стремительно уходит под воду. В течение нескольких часов специалисты обследовали дно с помощью эхолота и проводили водолазные работы, однако их пришлось прервать до утра. В пятницу машина была найдена, но пока так и не поднята со дна реки. Обстоятельства трагедии будут выясняться в рамках начатого расследования.

В субботу стало известно, что погибшая женщина — 38-летняя Илона Яукуле, медик Неотложной медицинской помощи. Она много лет помогала людям в самых трудных ситуациях, спасала жизни и работала там, где ежедневно сталкиваются с человеческой болью и риском.

Sadursme.lv сообщает, что теперь помощь нужна её собственной семье. У Илоны остались две маленькие дочери.

Текст под объявлением о пожертвованиях гласит: "Трагически ушла из жизни Илона Яукуле — сотрудница скорой, коллега, мама, друг и человек с огромным сердцем. Много лет Илона работала в Службе неотложной медицинской помощи, бескорыстно помогая другим, спасая жизни и выполняя тяжёлые обязанности, требующие как смелости, так и глубокой человечности. Чтобы облегчить финансовое бремя, связанное с этой трагедией, мы призываем поддержать сбор средств на похороны Илоны, церемонию прощания и другие сопутствующие расходы. Это — наша возможность сказать спасибо Илоне за её работу, вклад в скорую, спасённые жизни и всё добро, которое она подарила миру. Каждое пожертвование — маленькое или большое — является значимой поддержкой и искренним проявлением уважения к памяти Илоны. Спасибо каждому, кто помогает в этот тяжёлый период".