Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трагедия на набережной: вы поразитесь узнав, кем была погибшая женщина 2 20386

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Трагедия на набережной: вы поразитесь узнав, кем была погибшая женщина
ФОТО: LETA

В пятницу спасателям удалось поднять из воды тело женщины, которая днём ранее, в четверг, съехала на автомобиле в Даугаву в районе набережной 11 ноября. Теперь же стало известно, кем была погибшая.

Вечером в четверг автомобиль, двигавшийся со стороны Вантового моста, совершил резкий манёвр и съехал в воду с причала для прогулочных корабликов. Прибывшие спасатели увидели, как машина стремительно уходит под воду. В течение нескольких часов специалисты обследовали дно с помощью эхолота и проводили водолазные работы, однако их пришлось прервать до утра. В пятницу машина была найдена, но пока так и не поднята со дна реки. Обстоятельства трагедии будут выясняться в рамках начатого расследования.

В субботу стало известно, что погибшая женщина — 38-летняя Илона Яукуле, медик Неотложной медицинской помощи. Она много лет помогала людям в самых трудных ситуациях, спасала жизни и работала там, где ежедневно сталкиваются с человеческой болью и риском.

Sadursme.lv сообщает, что теперь помощь нужна её собственной семье. У Илоны остались две маленькие дочери.

Текст под объявлением о пожертвованиях гласит: "Трагически ушла из жизни Илона Яукуле — сотрудница скорой, коллега, мама, друг и человек с огромным сердцем. Много лет Илона работала в Службе неотложной медицинской помощи, бескорыстно помогая другим, спасая жизни и выполняя тяжёлые обязанности, требующие как смелости, так и глубокой человечности. Чтобы облегчить финансовое бремя, связанное с этой трагедией, мы призываем поддержать сбор средств на похороны Илоны, церемонию прощания и другие сопутствующие расходы. Это — наша возможность сказать спасибо Илоне за её работу, вклад в скорую, спасённые жизни и всё добро, которое она подарила миру. Каждое пожертвование — маленькое или большое — является значимой поддержкой и искренним проявлением уважения к памяти Илоны. Спасибо каждому, кто помогает в этот тяжёлый период".

Читайте нас также:
#трагедия #скорая помощь #спасатели #память #семья #пожертвования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
8
5
15
7

Оставить комментарий

(2)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    30-го ноября

    А когда я решила себе вены вскрыть, так сразу на Твайку увезли...

    13
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    "Прибывшие спасатели смотрели как стремительно машина уходит под воду, а потом несколько часов не могли найти машину под водой". Извините, а это такой уровень спасателей в Латвии или просто 100% водитель не должен был остаться живым? Какой-то бред напоминает. Типа стало темно и поэтому искать и спасать перестали. А каким образом спасатели, до операции по спасению, достоверно узнали что в машине только водитель был? Реально очень странно...

    203
    11

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Латгале арестован мужчина по подозрению в убийстве родственника
Изображение к статье: В белорусских воздушных шарах с контрабандой найдены SIM-карты из Латвии
Изображение к статье: С сегодняшнего дня запрещён синтетический опиоид спирохлорфин, а ряд других веществ подлежит контролю
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео