На прошлой неделе мошенники выманили у жителей примерно полмиллиона евро 0 621

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2025
LETA
Изображение к статье: На прошлой неделе мошенники выманили у жителей примерно полмиллиона евро

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии 460 937 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С 24 ноября по 30 ноября в Госполиции зарегистрирован 271 случай мошенничества. В 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв, в трех случаях причиненный ущерб еще неизвестен.

По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 303 931 евро, и больше всего таких случаев вновь зарегистрировано в Рижском регионе - 189.

#Латвия #мошенничество #безопасность #госполиция #взлом
