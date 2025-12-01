Baltijas balss logotype
«Не верю в самоубийство»: в Риге со дна Даугавы подняли автомобиль 4 6550

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Не верю в самоубийство»: в Риге со дна Даугавы подняли автомобиль
ФОТО: LETA

В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.

Вечером в четверг, 30 октября легковой автомобиль, двигаясь по набережной Даугавы, вдруг резко повернул и съехал в реку. В пятницу спасателям удалось поднять из воды тело женщины, сидевшей за рулем. А в понедельник был поднят автомобиль.

Причина трагической аварии до сих пор не установлена.

Погибшей оказалась медик Илона Яукуле. Ее коллега так прокомментировала гибель Илоны:

«Я посмотрела то видео, где она едет на машине, прямо въезжая в воду. Читала комментарии и вижу, что версий много — что это было сделано намеренно, что это — самоубийство… Но знаете, она так много работала! Придя со “скорой”, она шла в токсикологию. Вернувшись из токсикологии, снова шла на “скорую”. Уверена, она была настолько переутомлена — как, впрочем, и все медики в Латвии, — что, возможно, она просто по ошибке повернула не туда… Я не верю, что она могла совершить самоубийство. Все коллеги скажут то же самое…»

Коллеги отмечают, что Илона была очень хорошим человеком. У нее остались две дочери.

#Латвия #трагедия #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • F
    FOXBAT
    2-го декабря

    Жила не по средствам - даже не жалко !

    5
    14
  • F
    FOXBAT
    2-го декабря

    Заебись врачи СНМП зарабатывают... И ещё трындят о повышении зарплат - совесть-то есть ?

    12
    5
  • полосатый конь
    полосатый конь
    1-го декабря

    Ни чего себе джипяра ! Бэ-Эм-Ве.

    32
    12
  • С
    Сарказм
    полосатый конь
    1-го декабря

    А вот соглашусь, они все такие несчастные, переутомленные и упаханные, а ездят почему-то на неплохо выглядящих BMW (это X5, кажется, которому от силы лет 6, а то и меньше, ценник от 40000 (если в приличном состоянии, вменямом пробеге и комплектации). Норм так для мамы 2 маленьких деток. Нет, разумеется, мои соболезнования родным, большая утрата, совсем молодая баба и вот так получилось, но вот про тяжелое материальное положение врачей, вынуждающее вкалывать по 24/7 давайте все-таки не будем, скорее у них есть возможность удлиннять свой рабочий день до астрономически возможного максимума (за соответсвующее вознаграждение), и многие тут переступают грань разумного.

    45
    10
Читать все комментарии

