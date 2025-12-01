В понедельник спасателям наконец удалось поднять со дна Даугавы автомобиль, на котором женщина в четверг вечером въехала в реку.

Вечером в четверг, 30 октября легковой автомобиль, двигаясь по набережной Даугавы, вдруг резко повернул и съехал в реку. В пятницу спасателям удалось поднять из воды тело женщины, сидевшей за рулем. А в понедельник был поднят автомобиль.

Причина трагической аварии до сих пор не установлена.

Погибшей оказалась медик Илона Яукуле. Ее коллега так прокомментировала гибель Илоны:

«Я посмотрела то видео, где она едет на машине, прямо въезжая в воду. Читала комментарии и вижу, что версий много — что это было сделано намеренно, что это — самоубийство… Но знаете, она так много работала! Придя со “скорой”, она шла в токсикологию. Вернувшись из токсикологии, снова шла на “скорую”. Уверена, она была настолько переутомлена — как, впрочем, и все медики в Латвии, — что, возможно, она просто по ошибке повернула не туда… Я не верю, что она могла совершить самоубийство. Все коллеги скажут то же самое…»

Коллеги отмечают, что Илона была очень хорошим человеком. У нее остались две дочери.