Неудержимо рвало на чужбину: гражданин России сломал забор, чтобы пролезть в Латвию 1 713

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неудержимо рвало на чужбину: гражданин России сломал забор, чтобы пролезть в Латвию
ФОТО: Valsts robežsardze

В Лудзенском крае в минувшую субботу пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересёк государственную границу, сообщили в Государственной полиции.

Незаконопослушный гражданин был задержано в волости Малнава. Чтобы попасть в Латвию, оно повредило стационарный пограничный забор.

В отношении задержанного начат уголовный процесс за незаконное пересечение внешней государственной границы и за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Это не первый иностранец, который делает дырки в латвийском заборе. В начале октября пограничники задержали гражданина Кубы и отдельно от него еще одного гражданина РФ, которые незаконно пересекли госграницу со стороны России. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

#граница #Латвия #миграция #безопасность #уголовный процесс #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го декабря

    Хорошая опечатка в тексте - "ОНО повредило забор". Небось, опять кто из поклонников Сисяна Овального рвалсмя из страны?

    1
    2

