В Лудзенском крае в минувшую субботу пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересёк государственную границу, сообщили в Государственной полиции.

Незаконопослушный гражданин был задержано в волости Малнава. Чтобы попасть в Латвию, оно повредило стационарный пограничный забор.

В отношении задержанного начат уголовный процесс за незаконное пересечение внешней государственной границы и за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Это не первый иностранец, который делает дырки в латвийском заборе. В начале октября пограничники задержали гражданина Кубы и отдельно от него еще одного гражданина РФ, которые незаконно пересекли госграницу со стороны России. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.