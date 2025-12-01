В этом году в Литве зафиксировано почти в три раза больше белорусских контрабандных воздушных шаров, чем в прошлом. В последние месяцы наблюдается рекордное число таких летающих объектов — это стал основной способ доставки нелегальных сигарет в страну. Шары неуправляемы, но оснащены GPS-устройствами, в которых были обнаружены SIM-карты из Литвы, Польши и Латвии, сообщает передача "Nekā personīga" (ТВ3).

Лаворишкес — один из шести пунктов пропуска на границе Литвы и Беларуси. С марта прошлого года он закрыт. Пограничник рассказывает, что раньше движение здесь было интенсивным, но теперь об этом напоминает только огромный плакат с предупреждением не ехать в Беларусь.

В приграничной зоне тихо, на снегу видны только следы животных. Давление нелегальной миграции в Литве значительно ослабло. Сотрудник поста Лаворишкес отмечает, что незаконных мигрантов здесь не фиксировали почти год. Основная борьба в последние месяцы идёт с белорусскими контрабандными шарами.

В этом году литовские пограничники перехватили 600 таких шаров. Они неуправляемы, но оснащены GPS-устройствами, в которых обнаружены SIM-карты литовских, польских и латвийских операторов.

Борьба с шарами ведётся с 2023 года. Воздушное пространство стало основным каналом контрабанды — в этом году около 80% нелегальных сигарет были ввезены именно с помощью шаров. Если в прошлом году было зарегистрировано 226 случаев, то в этом — почти втрое больше. Пограничники конфисковали примерно 1,3 миллиона пачек сигарет, ввезённых таким способом.

"100% нашей границы покрыты системами предотвращения. Мы создали физический барьер для организованных преступных групп, и теперь они ищут новые способы ввоза сигарет. К сожалению, часть общества ищет дешёвые сигареты — это и используют преступные группировки, подбирая надёжные способы доставки", - рассказал заместитель руководителя Пограничной службы Литвы Донатас Шкарнулис.

Шары используются в метеорологии — они могут подниматься на высоту до 15 километров. Контрабандисты прикрепляют к ним упаковки с сигаретами и запускают в воздух. Далее шар уносит ветер, и предсказать место его приземления невозможно. Поэтому к нему прикрепляется GPS-устройство с SIM-картой.

"SIM-карту вставляют в устройство, прикреплённое к шару. Когда шар падает, устройство включается и отправляет координаты контрабандисту, который ожидает посылку. Затем устройство отключается. Пограничники могут только увидеть и отслеживать шар, но не могут перехватить сигнал. Это гонка — кто первым доберётся до шара и сигарет", - уточнила редактор отдела расследований Литовского общественного медиа Индре Макарайтите.

Такой способ доставки сравнительно дешёв. Шары и GPS-устройства свободно продаются в интернете. Например, на AliExpress цена шара начинается с нескольких евро, GPS-устройство стоит менее 30 евро.

"Это карты предоплаты. Большинство из них литовские, на втором месте польские, а на третьем — немного латвийских. Наши преступники вовлечены в эти действия и даже отправляют SIM-карты в Беларусь. Шары пересекают границу, и преступникам нужен способ их контролировать. Они используют GPS-устройства, которые работают в наших мобильных сетях", - пояснил Донатас Шкарнулис.

С начала года в Литве вступили в силу правила, обязывающие регистрировать даже SIM-карты предоплаты. Однако продажа и перепродажа этих карт законом не регулируется. Руководитель литовской полиции заявил, что в этом направлении нужны ограничения. Между тем в Латвии и Польше такие SIM-карты по-прежнему свободно доступны без регистрации.

Точное число шаров, попавших в Литву, властям неизвестно. По неофициальным оценкам, их может быть как минимум в три раза больше зарегистрированного. Поскольку шары летят на большой высоте, не издают шума, а GPS-устройства активируются только после приземления, обнаружить их с помощью радаров крайне сложно.

Контроль воздушного пространства находится в ведении Вооружённых сил Литвы. Там отказались комментировать ситуацию, сославшись на ограниченный доступ к информации.

"Контроль воздушного пространства — не в нашей компетенции, но, даже если объектов 200 или 50 — это чувствительная информация. Некоторые из них могут быть птицами. В любом случае, у нас хорошее сотрудничество с армией. Если мы замечаем шары, мы им сообщаем, потому что они летают очень высоко, и никто не знает, где они окажутся. Иногда они возвращаются в Беларусь или улетают в Польшу", — говорит Шкарнулис.

По данным журналистов Литовского общественного медиа, организация контрабанды, скорее всего, осуществляется с ведома белорусских властей.

"Нашими партнёрами в расследовании были белорусские журналисты. Они говорили с бывшими и действующими контрабандистами, которые утверждали: ошибочно думать, что контрабанда шаров проходит без ведома режима. Запуск шара требует времени и логистики — перевозки коробок, газовых баллонов, автомобилей. Пограничники должны знать, что происходит. Если шары появляются в Литве, это значит, что это делается с согласия режима", - рассказал журналист отдела расследований Миндаугас Ашура.

Шары представляют угрозу для безопасности воздушного движения. Особенно остро это ощущает аэропорт Вильнюса, расположенный в 30 км от белорусской границы. За последние два месяца он временно закрывался 11 раз, что повлияло на 249 рейсов и более чем 36 тысяч пассажиров. Ущерб от инцидентов составил около 750 тысяч евро. Аэропорт обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование, установить виновных и взыскать с них убытки.

Правительство назвало происходящее гибридной атакой на Литву. В конце октября были закрыты последние два пограничных пункта с Беларусью. После этого число шаров уменьшилось, и границу вновь открыли, однако в последующие дни литовские власти зафиксировали на радарах 40 предполагаемых шаров.

"На мой взгляд, сейчас нет оснований закрывать границу. У нас есть хорошие планы по борьбе с контрабандой другими методами. Но если ситуация резко изменится, мы можем вновь её закрыть. [Nekā personīga: Какие это другие методы?] Методы расследования — наши криминалисты. Также новые технологии для обнаружения шаров, когда они уже попали на нашу территорию", - уточнил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

После закрытия границы Беларусь запретила выезд около 1000 литовских грузовиков. Граница снова открыта уже более недели, но машины до сих пор застряли на белорусской стороне.

"Это показывает, что дело не только в контрабанде, но и в политике, и с этим надо бороться. Мы надеемся решить эту проблему мирно. Но если не получится — у нас есть и другие варианты, в том числе повторное закрытие границы. Пока грузовики не могут вернуться, у нас нет оснований держать границу открытой. Есть и другие меры — санкции ЕС. Такие же санкции против Беларуси, как и против России. И, как уже говорилось, воздушное пространство и аэропорты охраняются международным правом, так что мы можем использовать и эти нормы", - пояснила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

По мнению эксперта Вильнюсского Центра геополитических и безопасностных исследований Юльяна Яцховича, цель всех этих действий — оказать политическое давление на Литву и вынудить её сесть за стол переговоров с Беларусью.

"Если им удастся добиться хотя бы минимального диалога, они используют это в нескольких целях. Во-первых, чтобы легитимизировать режим внутри страны, показав, что с ним разговаривают не только недемократические страны, но и государства ЕС. Во-вторых, это попытка создать прецедент — индивидуальные встречи с государствами ЕС подрывают единство Европы в вопросе санкций против Беларуси", — считает эксперт.

В Латвии первый такой шар был зафиксирован в прошлом году. В этом году обнаружено уже 20. Пограничная охрана передала расследование Государственной полиции, которая возбудила уголовные дела по каждому из случаев. Задержаны три человека. Nekā personīga неофициально известно, что в упавших на территории Латвии шарах также были найдены местные SIM-карты.

Журналисты Литовского общественного медиа указывают, что с момента вступления в силу требований о регистрации предоплатных SIM-карт доля литовских карт, используемых в шарах, снизилась. Вместе с тем глава литовской полиции заявил, что в стране появился новый вид преступлений — "SIM-картовые мулы".

ТВ3