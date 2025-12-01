Baltijas balss logotype
В Латгале арестован мужчина по подозрению в убийстве родственника 1 541

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латгале арестован мужчина по подозрению в убийстве родственника
ФОТО: Unsplash

В прошлом месяце в Латгале был задержан и арестован мужчина по подозрению в убийстве своего родственника, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

19 ноября сотрудники Южнолатгальского участка Государственной полиции получили информацию о том, что в своей частной усадьбе в волости Вишкю Аугшдаугавского края обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Получив информацию, полицейские прибыли на место происшествия.

На теле и лице погибшего были зафиксированы телесные повреждения. Изначально родственник умершего на месте происшествия пояснил полиции, что мужчина получил телесные повреждения двумя днями ранее — якобы в результате нападения неустановленных лиц.

По данному факту был начат уголовный процесс по статье о причинении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. В ходе досудебного расследования сотрудникам Южнолатгальского участка удалось установить возможного виновника. 21 ноября полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания мужчину 1987 года рождения — родственника погибшего.

Суд удовлетворил ходатайство полиции и в качестве меры пресечения избрал для мужчины арест.

Полиция продолжает расследование начатого уголовного процесса и устанавливает мотив преступления.

Уголовный процесс начат по третьей части статьи 125 Уголовного закона — за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, либо за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершённое организованной группой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с надзором пробации на срок до трёх лет или без него.

#полиция #судебный процесс #преступления #арест
(1)
  • PR
    Papa Rimsky
    1-го декабря

    А что изображено на фото к статье? ИИ совсем рехнулся?

    4
    1

Видео