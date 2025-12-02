Сотрудники Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса о сексуальном насилии в отношении женщины в Вентспилсе — мужчина, спрятавшись в кустах, следил за женщинами и напал на одну из них, силой сорвав с неё куртку и две рубашки. Мужчина был задержан, в рамках уголовного процесса ему была применена мера пресечения — арест, сообщает Государственная полиция.

Как сообщалось ранее, 25 августа этого года около 09:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе, в Детском городке, мужчина напал на женщину и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Благодаря свидетельнице действия мужчины были прерваны, и он скрылся с места происшествия. Свидетельница незамедлительно позвонила в полицию, описала внешность и приметы мужчины, а также указала направление, в котором он ушёл, в результате чего сотрудники Вентспилсской муниципальной полиции обнаружили мужчину лежащим в траве и задержали его.

Сотрудники Следственного отдела Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции возбудили в отношении мужчины уголовный процесс и обратились в суд с просьбой применить к нему меру пресечения — арест, который вступил в силу.

В ходе расследования установлено, что в то утро мужчина прятался в кустах на детской площадке и наблюдал за женщинами. Известно, что мимо проходила также группа женщин, однако, скорее всего, он на них не напал, потому что они были в большинстве. В момент, когда мимо проходила одна женщина, мужчина выскочил из кустов и напал на неё, силой сняв с неё куртку и две рубашки. После этого, повалив потерпевшую на землю, он совершил действия сексуального характера с целью удовлетворения своей половой страсти противоестественным способом.

Мужчина был спугнут проходившей мимо женщиной и скрылся с места происшествия, однако был задержан. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.

В ходе расследования мужчине была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, заключение которой гласит, что на момент совершения преступления он считается вменяемым.

Сотрудники Следственного отдела Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса по факту удовлетворения половой страсти противоестественным способом, связанным с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело потерпевшего, если оно совершено, используя беспомощное состояние потерпевшего или против его воли, с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета либо иного влияния на потерпевшего. В соответствии с Уголовным законом за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до десяти лет и надзор службы пробации сроком до пяти лет. Меру наказания определит суд.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.