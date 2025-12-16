В субботу, 13 декабря, в Болдерае крупный пожар разрушил квартиру на третьем этаже в аллее Бируты Баумане. Хозяина жилья в тот момент дома не было, поэтому бедствие было замечено лишь тогда, когда с громким грохотом из лоджии вылетело окно. Причины происшествия выясняла передача Degpunktā (TV3).

Уже третий день возле многоэтажного дома валяются обгоревшая мебель и строительные материалы, выброшенные пожарными из квартиры на третьем этаже. Некоторые предметы застряли в ветвях кустов. Лоджия сгоревшей квартиры сейчас закрыта плёнкой. Прямо на газоне валяются оконные рамы. Соседка Нина, проживающая этажом ниже — под сгоревшей квартирой, рассказывает, что они вылетели из лоджии целиком — вместе с рамами:

«Я сидела в большой комнате. И вдруг, знаете, такой взрыв! Смотрю — рама вылетела. Взрыв был огромный. От чего — не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела — всё разлетелось наружу. Потом был второй взрыв, тоже сильный. Мы с мужем быстро оделись, я ему сказала, чтобы шевелился быстрее — мало ли что. Знаете, даже дом содрогнулся. Пока мы спускались вниз, прогремел ещё один, поменьше, взрыв».

Пока жильцы ждали приезда спасателей, во дворе собиралось всё больше людей, но среди них не было хозяина квартиры. О произошедшем его проинформировала соседка.

«Они уехали по делам. Ему позвонили и сказали, что всё плохо. Он сразу вернулся», — рассказала женщина, которая убирает в подъезде.

Хозяин квартиры прибыл одновременно со спасателями — и успел лишь открыть дверь. По следам пожара, которые видны как в подъезде, так и под балконом, можно судить, что квартира полностью уничтожена. К счастью, это не было его постоянное место жительства. Нина рассказывает, что мужчина приобрёл квартиру два года назад и жил там только по выходным — по пятницам и субботам приезжал делать ремонт.

«Может, у него там был ацетон — он ремонт делал. Он сказал, что были краски, а телевизор у него стоял так же, как у нас, и ещё он оставил телефон на зарядке», — рассказывает соседка.

Около двух часов спасатели боролись с огнём, и всё это время жителям было запрещено возвращаться в свои квартиры. За это время вода из горящей квартиры начала просачиваться сквозь стены и потолок, постепенно затопив квартиру Нины.

«Когда я сюда зашла, пришла полиция, они всех опрашивали. Они зашли — и здесь была вода в пять сантиметров. Сюда очень сильно текла вода — вот здесь! У нас здесь был ковёр — теперь он весь мокрый, даже не знаю, что теперь с ним делать. Выбросить, что ли? Очень тяжёлый. Вода текла по всем обоям», - вспоминает Нина.

Несмотря на повреждённые стены и потолок, женщина благодарна, что никто не пострадал и огонь не перекинулся на другие квартиры. Ремонтом в её квартире займётся страховая компания. А вот соседу сверху придётся начинать всё с нуля — весь проект квартиры уничтожен.

TV3