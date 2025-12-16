Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Болдерае прогремели три взрыва. Что произошло? 1 3724

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Болдерае прогремели три взрыва. Что произошло?
ФОТО: Facebook

В субботу, 13 декабря, в Болдерае крупный пожар разрушил квартиру на третьем этаже в аллее Бируты Баумане. Хозяина жилья в тот момент дома не было, поэтому бедствие было замечено лишь тогда, когда с громким грохотом из лоджии вылетело окно. Причины происшествия выясняла передача Degpunktā (TV3).

Уже третий день возле многоэтажного дома валяются обгоревшая мебель и строительные материалы, выброшенные пожарными из квартиры на третьем этаже. Некоторые предметы застряли в ветвях кустов. Лоджия сгоревшей квартиры сейчас закрыта плёнкой. Прямо на газоне валяются оконные рамы. Соседка Нина, проживающая этажом ниже — под сгоревшей квартирой, рассказывает, что они вылетели из лоджии целиком — вместе с рамами:

«Я сидела в большой комнате. И вдруг, знаете, такой взрыв! Смотрю — рама вылетела. Взрыв был огромный. От чего — не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела — всё разлетелось наружу. Потом был второй взрыв, тоже сильный. Мы с мужем быстро оделись, я ему сказала, чтобы шевелился быстрее — мало ли что. Знаете, даже дом содрогнулся. Пока мы спускались вниз, прогремел ещё один, поменьше, взрыв».

Пока жильцы ждали приезда спасателей, во дворе собиралось всё больше людей, но среди них не было хозяина квартиры. О произошедшем его проинформировала соседка.

«Они уехали по делам. Ему позвонили и сказали, что всё плохо. Он сразу вернулся», — рассказала женщина, которая убирает в подъезде.

Хозяин квартиры прибыл одновременно со спасателями — и успел лишь открыть дверь. По следам пожара, которые видны как в подъезде, так и под балконом, можно судить, что квартира полностью уничтожена. К счастью, это не было его постоянное место жительства. Нина рассказывает, что мужчина приобрёл квартиру два года назад и жил там только по выходным — по пятницам и субботам приезжал делать ремонт.

«Может, у него там был ацетон — он ремонт делал. Он сказал, что были краски, а телевизор у него стоял так же, как у нас, и ещё он оставил телефон на зарядке», — рассказывает соседка.

Около двух часов спасатели боролись с огнём, и всё это время жителям было запрещено возвращаться в свои квартиры. За это время вода из горящей квартиры начала просачиваться сквозь стены и потолок, постепенно затопив квартиру Нины.

«Когда я сюда зашла, пришла полиция, они всех опрашивали. Они зашли — и здесь была вода в пять сантиметров. Сюда очень сильно текла вода — вот здесь! У нас здесь был ковёр — теперь он весь мокрый, даже не знаю, что теперь с ним делать. Выбросить, что ли? Очень тяжёлый. Вода текла по всем обоям», - вспоминает Нина.

Несмотря на повреждённые стены и потолок, женщина благодарна, что никто не пострадал и огонь не перекинулся на другие квартиры. Ремонтом в её квартире займётся страховая компания. А вот соседу сверху придётся начинать всё с нуля — весь проект квартиры уничтожен.

TV3

×
Читайте нас также:
#пожар #страхование #ЧП #эвакуация #безопасность #спасатели #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
7
8
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео