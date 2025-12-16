В Финляндии выросло число школ, предоставляющих обучение на дому без надлежащей лицензии. В сентябре этого года домашнее образование получали около 950 детей. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на полицию безопасности Supo.

Полиция пришла к выводу, что в долгосрочной перспективе такие учебные заведения могут даже представлять угрозу национальной безопасности. Более того, старший эксперт Supo Анна Сантахолма утверждает, что частные школы без лицензий усиливают образовательную дифференциацию и социальную сегрегацию. Это также может подвергнуть учеников, например, религиозной или идеологической радикализации.

– В таких школах часто исповедуют фундаменталистские и ультраконсервативные взгляды. Например, крайне правые и сторонники радикального ислама предпочитают домашнее обучение, – отмечает Сантахолма.

Количество детей, находящихся на домашнем обучении в Финляндии, значительно выросло с 2018 года. В сентябре 2025 года их было около 950.

В настоящее время для обучения ребёнка на дому не требуется разрешения властей. На практике достаточно просто уведомить школу о переходе школьника на домашнее обучение.

Домашнее обучение запрещено в ряде европейских стран, включая Германию и Нидерланды. Среди Северных стран такое обучение запрещено в Швеции.

В последние годы число детей, обучающихся на дому, резко возросло на Аландских островах из-за миграции шведских семей. Весной 2024-го в регионе до 95 процентов обучающихся дома детей были из Швеции.

Возможность домашнего обучения также повысила интерес ультраправых в регионе. Например, в Швеции ультраправые призывают шведские семьи переезжать на Аландские острова.