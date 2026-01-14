Бывшему премьер-министру Украины и лидеру парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко вручили подозрение в подкупе народных депутатов с целью влияния на их голосование в Верховной раде. Политик отвергает обвинения и заявляет о политически мотивированном преследовании.

В среду антикоррупционные органы Украины сообщили о вручении подозрения руководителю одной из фракций парламента. В официальном пресс-релизе имя фигуранта не указывается, однако пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк подтвердила изданиям «Суспільне» и «РБК-Украина», что речь идет о Юлии Тимошенко.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП заявили о выявлении фактов коррупции, связанных с предложением неправомерной выгоды депутатам за голосование «за», «против» либо воздержание при рассмотрении отдельных законопроектов.

Ряд украинских СМИ сообщил о проведении обысков в центральном офисе партии «Батькивщина» в Киеве. Утром в среду Тимошенко подтвердила, что в офисе партии в течение ночи проводились «неотложные следственные действия».

Суть обвинений

По данным НАБУ и САП, в конце декабря прошлого года была раскрыта организованная группа, в которую входили действующие народные депутаты, получавшие неправомерную выгоду за использование своих полномочий при голосованиях в парламенте.

Согласно новому пресс-релизу антикоррупционных органов, после выявления этих фактов руководительница одной из фракций Верховной рады инициировала переговоры с отдельными депутатами с целью создания системного механизма подкупа в обмен на лояльное поведение во время голосований. Следствие утверждает, что речь шла о регулярных выплатах, рассчитанных на длительный период, а не о разовых договоренностях.

НАБУ заявляет, что депутатам должны были передаваться указания относительно голосования, в том числе о воздержании или неучастии. В настоящее время проверяется возможная причастность около 20 народных депутатов из разных фракций.

Расследование ведется по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предложение неправомерной выгоды должностным лицам. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы.

Также НАБУ опубликовало видеоматериалы с расшифровкой переговоров, в которых, как утверждается, участвует глава парламентской фракции, обсуждающая с депутатом согласованное голосование по схеме «Батькивщины».

Позиция Тимошенко

Юлия Тимошенко заявила, что не признает свою вину. В публикации в Facebook она сообщила, что в офис партии вошли более 30 вооруженных сотрудников силовых структур, которые, по ее словам, не предъявили необходимых документов.

Политик утверждает, что в ходе обысков следователи не обнаружили доказательств противоправной деятельности и изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные средства, задекларированные в установленном порядке. Тимошенко назвала происходящее «грандиозным пиар-ходом» и связала действия силовиков с началом предвыборной кампании.

Выступая в Верховной раде, Тимошенко также прокомментировала опубликованные НАБУ аудиозаписи, заявив, что содержащиеся в них фразы были «эмоциональными высказываниями». Она назвала НАБУ инструментом политического давления и связала вручение подозрения со своей публичной критикой антикоррупционных органов.

Ранее Тимошенко и представители «Батькивщины» неоднократно выступали с критикой НАБУ и САП, а в июле 2025 года поддержали законопроект, предусматривающий ограничение их полномочий.