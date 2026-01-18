Baltijas balss logotype
Дело «Балтийских антифашистов»: благодаря Ходорковскому в Латвии арестованы еще три человека

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.01.2026
LETA
ФОТО: СГБ
ФОТО: СГБ

За последние две недели были арестованы как минимум три человека, связанные с группой «Балтийские антифашисты», сообщает телеканал TV3.

Аресты основаны на документах, оказавшихся в распоряжении организации «Досье центр» опального российского олигарха Михаила Ходорковского. Эти материалы свидетельствуют о том, что «Балтийские антифашисты» — это не просто кружок поклонников России, а структура, которая пытается внедряться на предприятия по производству дронов в Латвии, собирает информацию о перемещении военной техники, фиксирует данные о тех, кто жертвует Украине или носит украинскую символику, утверждает TV3.

Так, например, охранник одного из магазинов Игорь А. сообщал российским спецслужбам о посетителях с украинской символикой и номерах автомобилей, передавал России персональные данные людей, полученные на рабочем месте, и совершал другие действия.

Программа TV3 встретила этого мужчину на его рабочем месте в районе Зиепниеккалнс в Риге. После проявленного интереса А. сломал видеокамеру и скрылся, однако вскоре был задержан полицией, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщала Служба государственной безопасности (СГБ), объединение лиц, называющее себя «Балтийскими антифашистами», начало развёртывать и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы связи в мессенджере Telegram. Уголовный процесс против этой группировки VDD начала более трех лет назад.

В настоящее время в Латвии судят двух участников группировки — Татьяну Андриец и Александра Жгуна. Остальные — Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуљ и Станислав Букайн — уехали в Россию или Беларусь.

Какую информацию получает канал в Telegram, сообщил проект российских оппозиционеров в изгнании «Досье центр» (Dossier Center), финансируемый миллиардером Ходорковским.

Васильев передаёт сведения, полученные через «антифашистский» канал, а некий Колесников перечисляет деньги, помогает с оформлением документов на проживание в России, сообщает TV3.

Кто такой Колесников? TV3 утверждает, что он является бывшим сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и руководителем частного детективного агентства, однако материалы указывают на то, что он продолжает сотрудничество со спецслужбами.

Несколько сообщений, пересланных Васильевым из Латвии, поступили от упомянутого охранника супермаркета. Он отправлял фотографии с камер видеонаблюдения магазина с людьми, имеющими украинскую символику на одежде, а также указывал номера автомобилей, на которых они приехали.

Охранник также присылал видео с пьяным мужчиной, которого, по всей видимости, он задержал. Слышно, как охранник говорит по-русски, а нетрезвый мужчина отвечает: «Слава Украине!». Охранник отправил фотографию ID-карты этого человека со всеми персональными данными.

Он собирал информацию и вне рабочего места — о сторонниках Украины из телепередач, социальных сетей, а также о магазинах, вывесивших украинские флаги. На одной из фотографий в отражении виден сам фотограф. Колесников и Васильев указывают, что это непрофессионально. В ответ охранник оправдывается, что это не он, а некий друг, и в качестве доказательства присылает свою фотографию.

В другом сообщении он отправил скриншот из базы данных CSDD с информацией об одном автомобиле. Видно, что пользователем системы является человек по имени Игорь. К некоторым фотографиям посетителей магазинов он приписал локации — «Maxima» в Саркандаугаве и «Lidl» на улице Валдекю.

Также задержана жена Васильева — Ивету Б. Как следует из материалов Колесникова, она также сообщала о перемещении военной техники и регулярно ездила из Латвии в Россию.

В пятницу суд постановил арестовать также Евгения О., работающего в финансовом секторе и являющегося близким другом Васильева. Его имя также фигурирует в утёкших документах. О. регулярно ездил в Россию и встречался там с Васильевым, который, в свою очередь, познакомил его со своим куратором Колесниковым.

Васильев получает из Латвии изображения из социальных сетей с пользователями, поддерживающими Украину или организующими доставку автомобилей в зону боевых действий. Ему отправляют списки жертвователей, сообщают о комментариях в социальных сетях. Васильев передаёт эту информацию куратору с комментарием, что она пригодится для «каталога», сообщает TV3.

Один человек сообщил Васильеву о магазине товаров для здоровья на Юрмалас гатве, возле которого время от времени парковались автомобили с украинскими номерами, из чего делался вывод, что там, вероятно, помогают украинцам. Сообщения также поступали о благотворительной организации «ziedot.lv». Руководитель организации Рута Диманта рассказала программе, что регулярно видит подозрительных людей на мероприятиях и возле офиса.

Переписка Васильева также раскрывает, что его люди пытались внедриться на предприятия по производству дронов в Латвии — пытались устроиться на работу, выдавать себя за поставщиков и иностранных партнёров. В социальных сетях они искали сотрудников таких предприятий и собирали информацию о них.

СГБ официально сообщает, что возбудила уголовное дело по факту шпионажа и в этом месяце задержала по нему нескольких человек.

Прокурор Лодзиня рассказала, как будут использоваться списки, созданные антифашистами. В Украине после прихода российских войск «разыскивали так называемых фашистов, которые выступали против Российской Федерации, и, соответственно, против которых следовало принимать меры».

(17)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Идиотизма напридумывают и сами потом пугаются... == Это точно! Меня тут недавно спросили, можно ли быть пидарасом временно. Я ответил: - «Конечно, например, ты кому-то, кто очень ждёт, должен привезти и отдать деньги ровно в 17.00, а приехал и отдал в 17.30. Так вот, эти 30 минут ты и был пидарасом».

    2
    1
  • Д
    Добрый
    19-го января

    Нацистская раша бьёт по обьектам энергоинфраструктуры в сильные морозы,хочет заморозить миллионные города,а ты не несёшь бред про Бандеру.Бандера и рядом не стоит с международным преступником путлером. Сколько людей погибло из-за Бандеры?А из-за путлера?Сотни тысяч и украинцев и россиян.И всё ради хотелок выжившего из ума обнулёныша

    3
    26
  • З
    Злой
    19-го января

    То что перечислено никакой ценности не имеет, технику может видеть любой, цссд может посетить любой и из любой страны и наскриншотить тысячи страниц, следить за украинцами в латвии...смешно, их в России миллион....вообщем игра детей в песочнице, всё от того что им там всем просто делать нех вот и маются от безделья

    28
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    19-го января

    Доброму...Значит следуя твоей дебильной логике, на Львивщине живут антифашисты, которые зигуют , носят свастику и прославляют бандеру?... Капец у тебя каша в голове...

    20
    3
  • Д
    Добрый
    Прожектор перестройки
    19-го января

    В Москве больше нацистов,чем во всей Украине (русич,рне и прочие бездельники)Ты лично был на Львовщине и видел таких зигующих гличностей?Или они тебе приснились?Если даже такие есть,выйти позиговать-не получится.ТЦК не дремлет.Так что если не хочешь следовать своей дебильный логике,включай собственные мозги и перестань смотреть соловьиный помёт,сливной бачок,слушать пьяные бредни Захаровой,медведева и деда кабаевича

    2
    17
  • Д
    Добрый
    Прожектор перестройки
    19-го января

    Нацистская раша бьёт по обьектам энергоинфраструктуры в сильные морозы,хочет заморозить миллионные города,а ты не несёшь бред про Бандеру.Бандера и рядом не стоит с международным преступником путлером. Сколько людей погибло из-за Бандеры?А из-за путлера?Сотни тысяч и украинцев и россиян.И всё ради хотелок выжившего из ума обнулёныша

    2
    15
  • Мп
    Мимо проходил
    Прожектор перестройки
    19-го января

    Сколько людей погибло из-за Бандеры, поляки считают до сих пор. Пока что жертв Волынской резни точно не сосчитали, но уже есть факты о 70 тфсячах поляков и нескольких тысячах украинцев.

    15
    2
  • С
    Сарказм
    Прожектор перестройки
    19-го января

    И чо всех лично Бандера убил? Прям сидя в немецком лагере? Хорошо считаешь, малацца, жертв Катыни (и главное тыканье пальчком в виновных) тоже также мастерски посчитаешь или понесешь чушь от Мединского про "злодеяние нацистов"?

    0
    0
  • Д
    Добрый
    19-го января

    Субъекты,которые поддерживают нацисткий кремлёвский режим являются фашистами.Люди,которые борются с фашистами являются антифашистами.Раша занимается сейчас геноцидом украинских жителей также ,как фашистская Германия занималась геноцидом жителей СССР и других захваченных стран (Польши,например)

    3
    33
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го января

    Как-то это всё притянуто за не сильно мытые уши кодлы Ходора. Они сами фрукты еще те, так и придумки у них "левые". Кому нахрен нужны украинцы, не поддерживающие Россию? И зачем составлять "каталог" - чтобы их в Россию не пускать? Хоть один вменяемый человек, не любящий Россию, туда добровольно поедет?!

    Идиотизма напридумывают и сами потом пугаются...

    38
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го января

    Хм, представил в такой ситуации нашего местного клоуна Тсича. Да он скорее на кастрацию или смену пола согласится, чем в Россию поедет! :)

    21
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    18-го января

    Не притворяйся идиотом, в последнем предложении тебе намекнули про то, как вероятно могут использоваться эти списки "неблагонадежных". Впрочем, тут судя по всему по цензурным соображениям несколько урезанная версия этого куска новости, который в других СМИ выглядит так "Журналисты Nekā personīga напомнили: в Буче, например, тоже существовали такие списки, и спросили прокурора Зане Лодзиню, можно ли считать происходящее чем-то сопоставимым. Она ответила, что Бучу действительно можно назвать наглядным примером: в марте 2022 года, когда туда вошла Россия, там произошла жестокая расправа над мирными жителями, и, по имеющейся у нее информации, там тоже искали так называемых фашистов - тех, кто, по их мнению, выступает против Российской Федерации и против кого, соответственно, следует действовать.". По сути же: доносчики и падаль, жаль, что кто-то сумел сбежать, оставшихся - максимально жестко наказать, после отбытия (безо всяких УДО и прочих гуманистических соплей) по возможности депортировать в родную говень

    4
    21
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    19-го января

    Убедил-убедил, особенно анекдотом про Бучу. Лень сейчас копаться в маткериалах расследования по Буче, но отрицать факт существования видеоэпизода, где "зверски расстреляный" после проезда камеры покуривает сигаретку, надеюсь, ты не будешь?

    15
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    19-го января

    Даже не начинай нести свой бред про шевелящиеся трупы и прочую хрень. Материаль по Буче действительно доступны, расследование проведено с участием многих стран и что важно по горячим следам, так что все это нагромождение чудовищной, циничной и аморальной лжи, отрицающей факт совершения запланированных, массовых и организованных военных перступлений "асвабадителями" (причем абсолютно во всех оккупированных местах Украины, Буча лишь частный и наиболее яркий пример, где им это удалось буквально за месяц) - это к психиатрам. Тем более, что никакого расследования рашнкаратели и не могли провести в принципе просто потому, что их никто не допустил к месту преступления и к жертвам (а сами они, понятное дело, документированием своих злодеяний заниматься и не думали), так что все их "расследование" - это тупо попытка дискредитериовать ставшие публичными факты при помощи наброса фейков, вранья и сфабрикованных доказательств (типа "диспетчера Карлоса" и "спутниковых снимков украинских штурмовиков"). Ничего нового, кстати, рука набита еще со времен Катыни.

    0
    0
  • 010725
    010725
    18-го января

    Используют незаконную прослушку, добавляют вранья, а люди Ходорковского просто подписывают уже готовые документы.

    25
    2
  • 010725
    010725
    010725
    18-го января

    И, конечно, "Балтийские антифашисты" - это не серьезно. Должны быть "Прибалтийские героические антифашисты".

    2
    5
  • A
    Aleks
    18-го января

    Странно,в Латвии,где еврейская община получила 40 млн евро,ещё есть антифашизм?!😀 Видимо,до кого то просто деньги не дошли,потому как зачем бороться с фашизмом,если евреев он устраивает?! А как потом карта ляжет- нам будет глубоко начхать ,потому как все в мире меняется и в итоге приходит то ,что было раньше...

    22
    3
