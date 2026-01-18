За последние две недели были арестованы как минимум три человека, связанные с группой «Балтийские антифашисты», сообщает телеканал TV3.

Аресты основаны на документах, оказавшихся в распоряжении организации «Досье центр» опального российского олигарха Михаила Ходорковского. Эти материалы свидетельствуют о том, что «Балтийские антифашисты» — это не просто кружок поклонников России, а структура, которая пытается внедряться на предприятия по производству дронов в Латвии, собирает информацию о перемещении военной техники, фиксирует данные о тех, кто жертвует Украине или носит украинскую символику, утверждает TV3.

Так, например, охранник одного из магазинов Игорь А. сообщал российским спецслужбам о посетителях с украинской символикой и номерах автомобилей, передавал России персональные данные людей, полученные на рабочем месте, и совершал другие действия.

Программа TV3 встретила этого мужчину на его рабочем месте в районе Зиепниеккалнс в Риге. После проявленного интереса А. сломал видеокамеру и скрылся, однако вскоре был задержан полицией, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщала Служба государственной безопасности (СГБ), объединение лиц, называющее себя «Балтийскими антифашистами», начало развёртывать и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы связи в мессенджере Telegram. Уголовный процесс против этой группировки VDD начала более трех лет назад.

В настоящее время в Латвии судят двух участников группировки — Татьяну Андриец и Александра Жгуна. Остальные — Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуљ и Станислав Букайн — уехали в Россию или Беларусь.

Какую информацию получает канал в Telegram, сообщил проект российских оппозиционеров в изгнании «Досье центр» (Dossier Center), финансируемый миллиардером Ходорковским.

Васильев передаёт сведения, полученные через «антифашистский» канал, а некий Колесников перечисляет деньги, помогает с оформлением документов на проживание в России, сообщает TV3.

Кто такой Колесников? TV3 утверждает, что он является бывшим сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и руководителем частного детективного агентства, однако материалы указывают на то, что он продолжает сотрудничество со спецслужбами.

Несколько сообщений, пересланных Васильевым из Латвии, поступили от упомянутого охранника супермаркета. Он отправлял фотографии с камер видеонаблюдения магазина с людьми, имеющими украинскую символику на одежде, а также указывал номера автомобилей, на которых они приехали.

Охранник также присылал видео с пьяным мужчиной, которого, по всей видимости, он задержал. Слышно, как охранник говорит по-русски, а нетрезвый мужчина отвечает: «Слава Украине!». Охранник отправил фотографию ID-карты этого человека со всеми персональными данными.

Он собирал информацию и вне рабочего места — о сторонниках Украины из телепередач, социальных сетей, а также о магазинах, вывесивших украинские флаги. На одной из фотографий в отражении виден сам фотограф. Колесников и Васильев указывают, что это непрофессионально. В ответ охранник оправдывается, что это не он, а некий друг, и в качестве доказательства присылает свою фотографию.

В другом сообщении он отправил скриншот из базы данных CSDD с информацией об одном автомобиле. Видно, что пользователем системы является человек по имени Игорь. К некоторым фотографиям посетителей магазинов он приписал локации — «Maxima» в Саркандаугаве и «Lidl» на улице Валдекю.

Также задержана жена Васильева — Ивету Б. Как следует из материалов Колесникова, она также сообщала о перемещении военной техники и регулярно ездила из Латвии в Россию.

В пятницу суд постановил арестовать также Евгения О., работающего в финансовом секторе и являющегося близким другом Васильева. Его имя также фигурирует в утёкших документах. О. регулярно ездил в Россию и встречался там с Васильевым, который, в свою очередь, познакомил его со своим куратором Колесниковым.

Васильев получает из Латвии изображения из социальных сетей с пользователями, поддерживающими Украину или организующими доставку автомобилей в зону боевых действий. Ему отправляют списки жертвователей, сообщают о комментариях в социальных сетях. Васильев передаёт эту информацию куратору с комментарием, что она пригодится для «каталога», сообщает TV3.

Один человек сообщил Васильеву о магазине товаров для здоровья на Юрмалас гатве, возле которого время от времени парковались автомобили с украинскими номерами, из чего делался вывод, что там, вероятно, помогают украинцам. Сообщения также поступали о благотворительной организации «ziedot.lv». Руководитель организации Рута Диманта рассказала программе, что регулярно видит подозрительных людей на мероприятиях и возле офиса.

Переписка Васильева также раскрывает, что его люди пытались внедриться на предприятия по производству дронов в Латвии — пытались устроиться на работу, выдавать себя за поставщиков и иностранных партнёров. В социальных сетях они искали сотрудников таких предприятий и собирали информацию о них.

СГБ официально сообщает, что возбудила уголовное дело по факту шпионажа и в этом месяце задержала по нему нескольких человек.

Прокурор Лодзиня рассказала, как будут использоваться списки, созданные антифашистами. В Украине после прихода российских войск «разыскивали так называемых фашистов, которые выступали против Российской Федерации, и, соответственно, против которых следовало принимать меры».