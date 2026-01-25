Актёр и бывший администратор по делам неплатёжеспособности Андрис Даугавиньш обратился в Европейский суд по правам человека с иском против государства, сообщает телеканал TV3.

Даугавиньш считает несправедливым требование вернуть полученное вознаграждение за семь лет работы в рамках процесса неплатёжеспособности частной валютно-обменной фирмы «Zeus».

После многолетней тяжбы «Zeus» в суде потребовала взыскать с Даугавиньша выплаченное ему вознаграждение за все предыдущие годы, и суд это требование удовлетворил.

Даугавиньш считает, что в законах в отношении администраторов неплатёжеспособности, которые являются государственными должностными лицами, введена несправедливая норма, поскольку в случае более или менее серьёзных нарушений ни у кого не отбирают всю полученную за всё время работы зарплату.

Пройдя все судебные инстанции, Даугавиньш обратился в Конституционный суд, который отказался возбудить дело.

Адвокат Даугавиньша Лаурис Лиепа рассказывает, что за несколько лет его клиент получил в виде вознаграждения 60 000 евро. По его мнению, «статья 22 Закона о неплатёжеспособности предусматривает довольно упрощённый подход: если администратора отстраняют, он должен вернуть всю полученную сумму».

Агентство LETA ранее сообщало, что Даугавиньш обвиняется в присвоении в крупном размере и злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия. Рассмотрение этого уголовного дела Рижский городской суд планирует продолжить в апреле.

Прокуратура подчеркнула, что администраторы неплатёжеспособности являются государственными должностными лицами, которым доверена особая ответственность за имущество должника.

Использование полномочий администратора в корыстных целях недопустимо.

Широкой публике Даугавиньш стал известен, исполнив роль Хария Кухаренока в выпущенной в 2018 году латвийской криминальной комедии «Фонд криминального совершенства».