Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латышский актер-юрист подал в суд на Латвийское государство 2 16083

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латышский актер-юрист подал в суд на Латвийское государство
ФОТО: Unsplash

Актёр и бывший администратор по делам неплатёжеспособности Андрис Даугавиньш обратился в Европейский суд по правам человека с иском против государства, сообщает телеканал TV3.

Даугавиньш считает несправедливым требование вернуть полученное вознаграждение за семь лет работы в рамках процесса неплатёжеспособности частной валютно-обменной фирмы «Zeus».

После многолетней тяжбы «Zeus» в суде потребовала взыскать с Даугавиньша выплаченное ему вознаграждение за все предыдущие годы, и суд это требование удовлетворил.

Даугавиньш считает, что в законах в отношении администраторов неплатёжеспособности, которые являются государственными должностными лицами, введена несправедливая норма, поскольку в случае более или менее серьёзных нарушений ни у кого не отбирают всю полученную за всё время работы зарплату.

Пройдя все судебные инстанции, Даугавиньш обратился в Конституционный суд, который отказался возбудить дело.

Адвокат Даугавиньша Лаурис Лиепа рассказывает, что за несколько лет его клиент получил в виде вознаграждения 60 000 евро. По его мнению, «статья 22 Закона о неплатёжеспособности предусматривает довольно упрощённый подход: если администратора отстраняют, он должен вернуть всю полученную сумму».

Агентство LETA ранее сообщало, что Даугавиньш обвиняется в присвоении в крупном размере и злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия. Рассмотрение этого уголовного дела Рижский городской суд планирует продолжить в апреле.

Прокуратура подчеркнула, что администраторы неплатёжеспособности являются государственными должностными лицами, которым доверена особая ответственность за имущество должника.

Использование полномочий администратора в корыстных целях недопустимо.

Широкой публике Даугавиньш стал известен, исполнив роль Хария Кухаренока в выпущенной в 2018 году латвийской криминальной комедии «Фонд криминального совершенства».

×
Читайте нас также:
#Латвия #коррупция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
23
0
2
3
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео