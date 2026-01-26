Бизнес упорно пытается торговать с РФ и Беларусью: в Латвии выявлены тысячи нарушений санкций

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бизнес упорно пытается торговать с РФ и Беларусью: в Латвии выявлены тысячи нарушений санкций

Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в прошлом году выявило 4356 нарушений, связанных с несоблюдением санкций, введённых против России и Беларуси, сообщили в СГД.

В том числе было предотвращено вывоз почти 1340 грузов, подпадающих под санкции, из Европейского союза (ЕС), а также ввоз 120 грузов в ЕС из России и Беларуси.

В СГД поясняют, что в 82% случаев в отношении грузов, вывоз которых из ЕС был запрещён при пересечении латвийской границы с Россией или Беларусью, таможенная процедура была начата не в Латвии, а в других странах ЕС.

Из ЕС было запрещено вывозить такие товары, как запчасти для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, измерительные приборы, мотоциклы, медицинские товары, а также наличные денежные средства.

Из России и Беларуси чаще всего запрещался ввоз в ЕС льняных брикетов, изделий из дерева, карбамида, осадков растительных масел, битума, косметических и гигиенических средств, дизельного топлива.

#санкции #торговля #Латвия #экспорт #таможня #Беларусь #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
