Авария в Даугавпилсе вызывает удивление — как такое вообще могло произойти? 1 2357

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Даугавпилсе вызывает удивление — как такое вообще могло произойти?
ФОТО: скриншот видео TV3

Около 8:40 утра помощь полиции понадобилась на перекрёстке улиц Каунас и Смилшу в Даугавпилсе. В аварии столкнулись автомобили Audi, Opel и машина медиков. Пока водители пытались выяснить, кто виноват, произошла вторая авария — водитель BMW, пытаясь объехать повреждённые машины, устроил новое столкновение, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Ситуация на перекрёстке Каунас и Смилшу выглядела шокирующе — сломанный фонарный столб, рядом на тротуаре стоял Opel, в багажник которого "въехал" медицинский микроавтобус. Слева — серебристый Audi с отскочившим капотом. Вокруг — обломки машин.

Житель дома неподалёку Валерий после нескольких глухих ударов выглянул в окно и отправился узнать, что произошло:

"Парень ехал на ‘зелёный’, ‘скорая’ в него врезалась (Degpunktā: На ‘красный’?) Да. Они его втолкнули сюда и задели Audi. А потом (так говорят, я сам не видел) BMW немного ‘поцеловался’ со ‘скорой’."

Государственная полиция дала сдержанный комментарий по поводу столкновения между Opel, Audi и машиной медиков — расследование продолжается, и ещё предстоит выяснить, были ли у оперативного транспорта включены световые и звуковые сигналы. Однако полиция подтвердила, что проезжавший мимо BMW действительно задел машину медиков.

По словам местного жителя, аварии на этом перекрёстке происходят регулярно, но как решить проблему, он не знает:

"Аварии тут часто. (Degpunktā: Именно здесь?) Да, на этом перекрёстке. (Degpunktā: В чём проблема?) Даже не знаю. (Degpunktā: Просто спешат?) Да. Не могу сказать, но место такое, где очень много [аварий]. (Degpunktā: Что делать?) Светофор есть, скорость нормальная — 50 км/ч. Без понятия, что тут можно сделать".

К счастью, в аварии никто не пострадал. В течение двух часов Валерий слушал объяснения водителей, после чего все разъехались. BMW и Opel справились своими силами, остальные — с помощью эвакуаторов.

TV3

#полиция #транспорт #ДТП #скорая помощь #автомобили #Даугавпилс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
