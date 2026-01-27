В будущем арестованным будет разрешено курить только в местах и в часы, установленные начальником следственного изолятора, предусматривают принятые во вторник Кабинетом министров ЛР поправки к Правилам внутреннего распорядка следственного изолятора.

Поправки предусматривают, что впредь начальник следственного изолятора будет определять места, где в учреждении разрешено курение, например, на прогулочном дворе или на расположенной под открытым небом спортивной площадке, а также время, когда это разрешено.

Также изменения устанавливают, что арестованный будет иметь право хранить спички и газовые зажигалки только в месте, определённом начальником следственного изолятора.

В Министерстве юстиции поясняют, что такое требование снизит возможность поджога предметов в камерах, а также уменьшит риск злонамеренного срабатывания или повреждения систем пожарной безопасности.

Таким образом, если начальник следственного изолятора определит, что арестованным разрешено курить на прогулочном дворе или в специально оборудованном для курения месте, доступ к спичкам или газовым зажигалкам будет обеспечиваться администрацией соответствующего учреждения в конкретном месте — например, спички или газовые зажигалки будут размещены на прогулочном дворе и доступны каждому курящему арестованному.

Как поясняет Министерство юстиции в аннотации к поправкам, здоровый образ жизни и его популяризация являются интересом всего общества, и заключённых в Латвии также мотивируют пересматривать вредные для здоровья привычки.

Уже сейчас в местах лишения свободы Латвии заключённые по назначению тюремного врача могут приобретать никотиновые заменители, чтобы полностью отказаться от вредной привычки.