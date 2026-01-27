В Валмиерском крае мужчина 1962 года рождения три раза передал деньги одному и тому же мошеннику, сообщила специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Зане Васкане.

Согласно первоначальной информации, в январе мужчина получил телефонный звонок от женщины, представившейся сотрудницей курьерской службы. Она сообщила о якобы ожидаемой посылке и для «подтверждения личности» попросила назвать персональные данные и подтвердить действия с помощью кодов Smart-ID. Мужчина выполнил все указания.

Вскоре после этого ему позвонил другой человек, представившийся юристом банка. Он заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, и пообещал помощь банка в решении ситуации. В ходе разговора на имя мужчины был оформлен быстрый кредит на сумму 8800 евро, который он, следуя указаниям мошенников, подтвердил с помощью Smart-ID.

Злоумышленники дали инструкции снять деньги с банковского счета и передать их курьеру, который якобы должен был доставить средства в Банк Латвии. Кроме того, 3000 евро нужно было перевести на банковский счет за границей — якобы для защиты денег от мошенников.

Через несколько дней мужчина получил информацию о том, что его банковская карта якобы заблокирована. Та же самая личность, ранее представлявшаяся юристом банка, велела ему пойти в банк и объяснить, что деньги нужны на ремонт и другие личные нужды, чтобы карту разблокировали.

Позднее мужчине позвонил еще один человек, представившийся сотрудником полиции. Он утверждал, что в банке, возможно, работает мошенник, и заявил, что за мужчиной якобы ведется видеонаблюдение. Также он указал, что объяснения в банке нужно давать строго по сценарию, ранее продиктованному лже-юристом.

В общей сложности состоялись три встречи с одним и тем же курьером, в ходе которых мужчина передал наличными 7200 евро. Все лица, причастные к этому случаю, общались с потерпевшим на русском языке. Точный размер ущерба в настоящее время еще уточняется, сообщила Васкане. По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется расследование.

Государственная полиция вновь призывает жителей быть особенно внимательными и напоминает, что сотрудники банков, полиции и государственных учреждений никогда не просят подтверждать финансовые операции с помощью Smart-ID или передавать наличные деньги третьим лицам. Мошенники часто создают ощущение срочности, пугают возможными финансовыми потерями или расследованиями и требуют немедленных действий, лишая человека возможности проверить информацию.

Получив подозрительный звонок или сообщение, полиция рекомендует сразу прекратить общение, не раскрывать персональные данные и банковские коды и не совершать никаких финансовых операций. В таких ситуациях следует самостоятельно связаться со своим банком, используя только официальные контакты, либо обратиться в Государственную полицию по номеру экстренной помощи 112.

Также полиция призывает обсуждать риски мошенничества с близкими, особенно с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся целью злоумышленников.