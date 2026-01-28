Из-за последствий пожара пожилой мужчина в Вентспилсе остался без жилья. Местные жители рассказывают, что он жил крайне бедно и денег на покупку дров для отопления дома ему часто не хватало. Поэтому для обогрева использовались другие устройства, которые, по всей видимости, и стали причиной пожара.

Дым от горящего двухэтажного дома был виден за несколько кварталов, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). В этом доме десятки лет жил 80-летний мужчина. Насколько позволяли средства, он сам своими руками ремонтировал дом и ухаживал за территорией. Теперь дом полностью разрушен и ограждён сигнальными лентами.

"Он там грелся, потому что, наверное, у него не было дров. И грелся какой-то газовой установкой, потому что, когда прибыли пожарные, сказали, что были выброшены газовые баллоны. (Degpunktā: Получается, пожар начался из-за газового обогревателя?) Ну, скорее всего. Он, наверное, не доглядел. Как-то он там с газом грелся, я не знаю точно", — рассказывает соседка.

Подозрения, что пожар начался из-за газового обогревателя, усиливаются тем, что дыма из трубы дома старика почти никогда не было видно. Прошлой зимой, по словам соседей, дом ни разу не топился.

"Если были дрова, он иногда топил. Иногда я видела, что дым идёт, но в основном он не топил, потому что у него не было дров. Он был малоимущий, у него вроде бы было какое-то пособие", — говорит местная жительница.

Соседи рассказывают, что во время возгорания мужчина находился в доме. Поняв, что справиться своими силами не получится, он, вероятно, вышел во двор, дожидаясь помощи: "Он вроде бы смог как-то сам выбраться, уже надышался дыма. И, вроде бы, сам успел позвонить и скорой, и пожарным".

"На месте происшествия было установлено, что горит жилой дом открытым пламенем на общей площади 160 м². До прибытия спасательной службы из здания эвакуировался человек, который пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи", — сообщила представитель ГПСС Сандра Вейиня.

В Вентспилсской думе сообщили, что с пожилым мужчиной сейчас всё в порядке. После несчастного случая он несколько дней провёл у дочери, а затем был размещён в одной из муниципальных квартир.