Райвис в субботу занимался повседневными делами и наслаждался выходным. В тот день он проезжал мимо образовательных учреждений в Межциемсе, где в рабочие дни запрещено ехать быстрее 30 км/ч. Мужчина вспомнил, что на дворе – выходной, рассказывает передача "Без табу" (ТВ3).

Однако уже в понедельник он получил по электронной почте штраф от Рижской муниципальной полиции. В письме указано, что он проехал мимо образовательных учреждений со скоростью 45 км/ч, тем самым превысив допустимую скорость на 15 км/ч. При этом сотрудники полиции не учли, что нарушение зафиксировано в субботу, которая была перенесённым рабочим днём для государственных и муниципальных учреждений, но не для частных предприятий.

Водитель считает, что действия полицейских были недобросовестными, ведь в этот день работали не все. Кроме того, как отмечает Райвис, иностранные гости в принципе не могут быть осведомлены о таких перенесённых рабочих днях.

«Я ехал по этой улице в субботу. Да, это был перенесённый рабочий день, но не для всех. В субботу этот знак соблюдать не обязательно – он действует только в рабочие дни. На первый взгляд я вроде бы нарушил правила, но что будет, если сюда приедет иностранец, у которого суббота — это выходной, а не рабочий день?» - негодует Райвис.

Главный специалист по коммуникациям Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа отказалась отвечать на вопросы «Без Табу» очно, не объяснив причины. Также она не раскрыла, сколько потенциальных нарушителей в этом месте было зафиксировано в перенесённый рабочий день. На телефонный звонок и SMS журналиста она не ответила — комментарий был отправлен только в письменной форме по электронной почте.

Ответ Рижской муниципальной полиции: «Распоряжение Кабинета министров имеет юридически обязательный характер и определяет статус дня для всей правовой системы. Таким образом, и в регулировании дорожного движения 17 января 2025 года считался рабочим днём, а ограничение скорости 30 км/ч полностью распространялось на всех водителей транспортных средств».

В то же время отмечается, что 17 января в учебных заведениях проходил учебный процесс, поэтому усиленный контроль скорости вблизи них был особенно важен для обеспечения безопасности детей как наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Однако Лукажа-Апалупа умалчивает о том, что две находящиеся рядом школы в перенесённый рабочий день были закрыты для учеников. Иная ситуация была только с расположенными более чем в 200 метрах детскими садами, которые в субботу действительно работали.

Независимый присяжный адвокат, не связанный с этим делом, не согласен с мнением рижских полицейских и считает, что штраф подлежит отмене.

«Распоряжение Кабинета министров — это внутренний нормативный акт, который обязателен только для государственных и муниципальных учреждений. Он не распространяется на частных предпринимателей и жителей. Поскольку для жителей это распоряжение не является обязательным, дорожный знак в эту субботу не действовал. Это можно расценивать как обычный выходной день. У человека есть все основания обжаловать наложенный штраф, и, по моему мнению, шансы на победу в этом деле довольно высоки», - считает присяжный адвокатЯнис Беровскис.

В Дирекции безопасности дорожного движения напоминают, что знак был установлен из-за близости учебных заведений. По мнению ведомства, в такой день полиция столицы могла бы проводить контроль в других местах.

«Даже в перенесённые рабочие дни необходимо соблюдать правила, касающиеся рабочих дней. Конечно, в этом случае есть проблема: далеко не все люди, особенно иностранцы, вообще осведомлены о перенесённых рабочих днях. В таких специфических ситуациях не стоит увлекаться штрафами и усиленным контролем», - уверен представитель Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерс.

Райвис обжаловал штраф у начальника полиции, но тот оставил решение в силе.

После обращения к начальнику Рижской муниципальной полиции программе «Без Табу» наконец удалось получить информацию о количестве оштрафованных водителей в этом месте в перенесённый рабочий день.

«Было зафиксировано 96 случаев превышения скорости, из которых 59 были переданы на дальнейшее рассмотрение и принятие решения о наложении штрафа».

Если принять во внимание, что каждый штраф составляет как минимум 40 евро, как в случае Райвиса, то в перенесённый рабочий день бюджет самоуправления пополнился на 2360 евро.

Райвис решил не сдаваться и, скорее всего, будет добиваться справедливости в суде.

ТВ3