Департамент окружающей среды Эстонии при анализе проб атмосферного воздуха обнаружил в январе крайне малые количества радиоактивных веществ. Их концентрация была очень низкой и не представляет опасности для людей и окружающей среды, пишет Postimees.

Советник Департамента окружающей среды по кризисному регулированию Теэт Койтъярв пояснил, что в пробах атмосферного воздуха, взятых в период с 6 по 12 января, были обнаружены изотопы радиоактивного марганца (Mn-54), железа (Fe-59), кобальта (Co-60), а также ниобия (Nb-95). Наибольшее количество различных изотопов было зафиксировано на станции мониторинга в Нарва-Йыэсуу.

«Обнаруженные в январе радиоактивные вещества образуются, в частности, при эксплуатации атомных электростанций и могут попадать в воздух, например, во время работ по техническому обслуживанию. В подобных случаях источник радиоактивных веществ зачастую установить не удается», — отметил Койтъярв.

На этой неделе об обнаружении радиоактивных частиц сообщил также Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK), подтвердив, что их источник не связан с финскими АЭС.

Департамент окружающей среды располагает тремя станциями мониторинга, которые с помощью фильтров отслеживают содержание радиоактивных веществ в воздухе. В течение недели через эти фильтры прокачивается атмосферный воздух, что позволяет измерять концентрацию радиоактивных веществ и определять их тип.

«Этот метод позволяет обнаруживать даже очень низкие концентрации радиоактивных веществ, что и произошло в данном случае», — добавил Койтъярв.

Эстонская сеть мониторинга и раннего оповещения о радиационной опасности состоит из 15 автоматических станций, которые непрерывно измеряют уровень гамма-излучения в воздухе на территории страны. Эти станции необходимы для выявления возможного трансграничного радиологического воздействия в случае инцидентов в соседних государствах. Для обнаружения даже незначительных изменений в атмосфере Департамент окружающей среды также отслеживает радиоактивность взвешенных в воздухе частиц в Харку, Нарва-Йыэсуу и Тыравере.