Женщина, возвращаясь домой из Словении, столкнулась с серьёзной проблемой: в Литве отказался ехать новый автомобиль, в котором находились четыре человека и шесть собак — далеко не самых маленьких пород. Гарантийная техническая помощь была готова эвакуировать машину, но животных предлагалось оставить на холоде.

На встречу с журналистами Лаума приходит с одним из участников этой истории — 78-килограммовым псом по кличке Валко. Оба приехали на подменной «Dacia Sandero», ведь купленный в прошлом августе в салоне микроавтобус «Renault Trafic» уже не впервые оказался в гарантийном сервисе, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На обратном пути с соревнований собак в Словении, за 40 километров до границы Латвии и Литвы, на панели автомобиля появилось сообщение о возможной неисправности двигателя. В тот момент в салоне находились четверо друзей Лаумы и шесть собак: два немецких дога, три стаффордширских бультерьера и сербская гончая.

На улице было –18 градусов, и началась паника — включать двигатель, чтобы согреть салон, было страшно. Лаума связалась с так называемой службой «assistant», где ей сообщили, что машину эвакуируют, но животных придётся оставить: «Приедет эвакуатор. Я говорю: вы понимаете, что это не собачки карманного формата, и куда вы их денете? Ответ — эвакуируем в сервис». Однако затем около часа дозвониться в «assistant service» не удавалось, что только усилило панику.

Пока телефоны молчали, Лаума обратилась за помощью в соцсетях, звонила друзьям, и, к счастью, нашлось немало отзывчивых людей, готовых помочь. Из Латвии к замерзающим в пути выехал микроавтобус. В итоге людей и собак удалось забрать одновременно. Но разочарование в «Renault Assistance», положенной во время гарантии, и в дилере «Mūsa Motors Rīga» — огромное.

Позже Лауме сообщили, что собак всё же никуда везти не будут. Женщина готова была оплатить дополнительные расходы, но «единственный предложенный вариант — оставить собак в машине при –18 градусах». По её словам, даже несколько часов в таких условиях могли стать для этих животных смертельными.

Эвакуатор выехал из Литвы. Лаума договорилась с водителем, когда тот будет на месте, чтобы одновременно вывезти людей и собак в тепло. Всё удалось. «Речь идёт об элементарном человеколюбии», — говорит она. Реакция с другой стороны, по словам Лаумы, была такой:

«Оставьте собак в машине. В конце нам сказали: выбирайте — либо вы, либо собаки».

Что бы стал делать водитель эвакуатора с машиной, полной собак, если бы их действительно оставили внутри, никто точно не знает. Правила безопасности не допускают эвакуации полностью загруженного транспортного средства. Лаума рассказывает, что выбрала эту марку автомобиля именно из-за, как считала, лучшего сервиса в Европе. В данной ситуации она благодарна отзывчивым людям, которые помогли вернуть питомцев домой.

В «Mūsa Motors Rīga» признают, что ситуация была нестандартной и они не смогли её быстро разрешить:

«Оператор “Renault Assistance” получил вызов и предложил помощь согласно условиям договора… Оператор пояснил, что служба техпомощи не имеет возможности эвакуировать животных. Учитывая, что машина остыла, а в ней находились живые существа, рекомендовалось использовать кнопку SOS или обратиться в службу 112. Мы, “Mūsa Motors Rīga”, как официальный представитель “Renault”, искренне сожалеем, что ситуация сложилась таким образом — многие из нас сами владельцы собак и любят их не меньше, чем клиент. Но случай был нестандартным и требовал разумной оценки обстоятельств».

Лаума не звонила в страховую по КАСКО — быстрее было решать всё самой. Однако и некоторые виды КАСКО включают помощь в дороге. В передаче Degpunktā связались с одной из страховых. Там тоже упомянули кнопку SOS или обращение к спасателям. А вот действительно ли пожарные или полиция должны были бы помогать в таком случае — судите сами.

Представитель одного из страховщиков Лайма Кристапсоне отмечает: «Страховщику трудно дать однозначный ответ, ведь ситуация нестандартная. Но нам полностью понятны человеческие чувства и тревога за своё здоровье и здоровье четвероногих друзей, оставшихся на морозе на дороге. Это, безусловно, неприятно, поэтому, по нашему пониманию, в таком случае решение должно подбираться индивидуально, исходя из доступных на тот момент ресурсов».

Если известно, что путешествия по Европе с собаками будут частыми, Латвийская ассоциация страховщиков советует индивидуально обсудить с выбранной страховой компанией варианты защиты в подобных ситуациях.