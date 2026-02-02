С сегодняшнего вечера в Риге официально разрешается пересекать Даугаву по льду. В воскресенье это было официально запрещено, и на полицию обрушился град телефонных звонков с жалобами одних рижан на других.

Муниципальные полицейские реагировали на множество вызовов, связанных с нахождением людей на льду в местах, где в тот момент пребывание было запрещено.

Муниципальная полиция не оштрафовала ни одного жителя, который в эти дни ходил по льду на Даугаве, однако по возможности проводила профилактические беседы, сообщила агентству LETA представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа.

В выходные дни в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, на которых видно, как жители передвигаются по льду Даугавы в центре Риги. Управление безопасности на воде муниципальной полиции было проинформировано об этих случаях.

Одновременно осуществлялся мониторинг состояния льда на Даугаве на участке от Вантового моста до района Румбула, чтобы убедиться в его состоянии и толщине на всём протяжении, пояснила Лукажа-Апалупа.

Сегодня была распространена дополнительная информация о том, что в Риге разрешено находиться на льду водоёмов. В том числе на участках Даугавы.

Однако гидрологи по-прежнему напоминают, что ответственность за свою безопасность несут только те, кто пересекает Даугаву.