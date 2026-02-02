Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Множество бдительных рижан доложило полицейским о гуляющих по Даугаве согражданах 2 574

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV

С сегодняшнего вечера в Риге официально разрешается пересекать Даугаву по льду. В воскресенье это было официально запрещено, и на полицию обрушился град телефонных звонков с жалобами одних рижан на других.

Муниципальные полицейские реагировали на множество вызовов, связанных с нахождением людей на льду в местах, где в тот момент пребывание было запрещено.

Муниципальная полиция не оштрафовала ни одного жителя, который в эти дни ходил по льду на Даугаве, однако по возможности проводила профилактические беседы, сообщила агентству LETA представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа.

В выходные дни в социальных сетях были опубликованы видео и фотографии, на которых видно, как жители передвигаются по льду Даугавы в центре Риги. Управление безопасности на воде муниципальной полиции было проинформировано об этих случаях.

Одновременно осуществлялся мониторинг состояния льда на Даугаве на участке от Вантового моста до района Румбула, чтобы убедиться в его состоянии и толщине на всём протяжении, пояснила Лукажа-Апалупа.

Сегодня была распространена дополнительная информация о том, что в Риге разрешено находиться на льду водоёмов. В том числе на участках Даугавы.

Однако гидрологи по-прежнему напоминают, что ответственность за свою безопасность несут только те, кто пересекает Даугаву.

Читайте нас также:
#Рига #безопасность #профилактика #социальные сети #Даугава
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
4
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    2-го февраля

    Это у них в крови- стучать на себе подобного, это не лечится.

    23
    2
  • Д
    Добрый
    Злой
    3-го февраля

    Так это у тебя хроническое,оказывается.(вкупе ко всему остальному)?Тяжело тебе

    1
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рижское домоуправление напугало своих клиентов вымышленными долгами. Потом извинилось Эксклюзив!
Изображение к статье: Поди теперь докажи, что ты не радикал. Иконка видео
Изображение к статье: Свадьба на Востоке - дело серьезное. Иконка видео
Изображение к статье: Foto: Elīna Zālīte

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире
Изображение к статье: Вторник будет солнечным
Наша Латвия
Изображение к статье: Постучали «по дереву»: власти Латвии опять не на шутку перессорились Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Экранизация Дюма сделала Терехову желанной для десятков миллионов. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Клинтоны дадут показания в расследовании дела Эпштейна в Палате представителей США
В мире
Изображение к статье: Маленький секрет большой авиакомпании: airBaltic скрывает сумму сделки с Илоном Маском Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: x.com/SESU_UA
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео