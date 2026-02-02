Рижский городской суд сегодня прекратил гражданское дело, поскольку гражданин Латвии миллиардер Пётр Авен отказался от поданного им иска о защите чести и достоинства против министра иностранных дел Латвии Байбы Браже (партия «Новое Единство»). Об этом агентству LETA сообщили в суде. ДОПОЛНЕНО: Авен написал объяснительную - почему отозвал иск против Браже.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение десяти дней.

Уже сообщалось, что Государственная полиция Латвии отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению миллиардера Авена, имеющего гражданство Латвии и России, в котором он обвинял министра в клевете в связи с её комментариями в прессе.

Ранее Авен распространил пресс-релиз, в котором подверг критике высказывания Браже газете Diena. По его мнению, политик необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

В частности, министр иностранных дел, отвечая на вопрос о том, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, заявила: «Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают».

Миллиардер считал, что подобные заявления наносят ущерб его репутации. В своём заявлении он утверждал, что никогда не занимался легализацией преступных доходов или иной противоправной деятельностью, в том числе в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о клевете в связи с утверждениями о том, что он является «личным банкиром Путина» и занимается отмыванием его средств.

ДОПОЛНЕНО: Авен написал объяснительную - почему отозвал иск против Браже

В своём заявлении об оставлении искового заявления без рассмотрения Авен указал, что, учитывая закреплённый в гражданском процессе принцип диспозитивности, он решил не разрешать конкретный гражданско-правовой спор в порядке искового судопроизводства.

«Позиция истца не изменилась и после возбуждения дела, поскольку, принимая во внимание должность Бражe и тот факт, что Авен является субъектом санкций Европейского союза (ЕС), он не желает, чтобы его законные права на защиту чести и достоинства были истолкованы как попытка повлиять на должностных лиц государства накануне очередного процесса продления санкций ЕС, запланированного на февраль 2026 года», — говорится в заявлении Авена.

В связи с этим Авен заявляет, что полностью отказывается от поданного иска против Бражe и издательства «Dienas bizness» о отзыве недостоверных, порочащих честь и достоинство сведений, принесении извинений и взыскании компенсации морального вреда.