В Латвии заработала супер-тюрьма: место для одного заключенного обошлось в 100 тысяч евро

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии заработала супер-тюрьма: место для одного заключенного обошлось в 100 тысяч евро
ФОТО: LETA

Во вторник начал работу новый Лиепайский тюремный комплекс, сообщили в Министерстве юстиции. В течение дня все заключённые прежней Лиепайской тюрьмы были переведены в новые помещения. Их число не раскрывается.

Соответственно, старая Лиепайская тюрьма закрыта. В дальнейшем объект может быть предложен для передачи самоуправлению, а если это не удастся, старая Лиепайская тюрьма может быть выставлена на аукцион.

Ранее сообщалось, что новая тюрьма предназначена исключительно для мужчин и для заключённых из Курземе, Земгале и Латгалии.

В новом Лиепайском тюремном комплексе предусмотрено 1200 койко-мест.

Договор о строительстве тюрьмы был заключен на общую сумму 125,9 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Таким образом место для одного заключенного обошлось примерно в 100 тысяч евро.

Весь комплекс будет состоять из шести различных зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, а запланированная общая площадь помещений — около 37 400 квадратных метров.

После открытия и начала работы нового Лиепайского тюремного комплекса возможно закрытие также Елгавской тюрьмы и филиала Гривы Даугавпилсской тюрьмы.

В латвийских тюрьмах содержится около 3000-3500 заключенных. Таким образом новая тюрьма покроет треть всех потребностей судебной системы Латвии.

#здравоохранение #финансы #Латвия #строительство #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го февраля

    Не указано, прибыль какая?

  • РС
    Рейн Споле
    3-го февраля

    Нормально " попилили" на строительстве.

  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    ... кто-то из ""руководящих, явно – заботливо строил "под" себя, близких, и друзей

  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Это еще не самая дорогая тюрьма. Одно койко-место в Сейме обходится налогоплательщикам еще дороже.

  • I
    Inga
    3-го февраля

    Еще не заработала,кто-то эаработал.Для одного заключённого, в двух платьях, черном и кружевном,45 квартира.Вышел на свободу после того ,как за ним аж все згорело.

