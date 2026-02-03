Во вторник начал работу новый Лиепайский тюремный комплекс, сообщили в Министерстве юстиции. В течение дня все заключённые прежней Лиепайской тюрьмы были переведены в новые помещения. Их число не раскрывается.

Соответственно, старая Лиепайская тюрьма закрыта. В дальнейшем объект может быть предложен для передачи самоуправлению, а если это не удастся, старая Лиепайская тюрьма может быть выставлена на аукцион.

Ранее сообщалось, что новая тюрьма предназначена исключительно для мужчин и для заключённых из Курземе, Земгале и Латгалии.

В новом Лиепайском тюремном комплексе предусмотрено 1200 койко-мест.

Договор о строительстве тюрьмы был заключен на общую сумму 125,9 млн евро без учета налога на добавленную стоимость. Таким образом место для одного заключенного обошлось примерно в 100 тысяч евро.

Весь комплекс будет состоять из шести различных зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, а запланированная общая площадь помещений — около 37 400 квадратных метров.

После открытия и начала работы нового Лиепайского тюремного комплекса возможно закрытие также Елгавской тюрьмы и филиала Гривы Даугавпилсской тюрьмы.

В латвийских тюрьмах содержится около 3000-3500 заключенных. Таким образом новая тюрьма покроет треть всех потребностей судебной системы Латвии.