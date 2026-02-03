Baltijas balss logotype
В Талсинском крае обрушился магазин – пострадали две продавщицы (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV

В посёлке Пастенде Талсинского края при обрушении здания магазина «Citro mini» пострадали две продавщицы.

В сельсовете отметили, что в здании находился только магазин, который является единственным торговым объектом в этом населённом пункте.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов был получен во вторник в 13:38. На месте происшествия установлено, что обрушилась часть одноэтажного здания площадью около 10 квадратных метров, а также загорелась конструкция крыши на площади двух квадратных метров.

В результате инцидента пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Работы на месте происшествия были завершены в 14:50.

Самоуправление Талсинского края в сообщении для СМИ указало, что на место происшествия выехало местное начальство, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку и социальную помощь.

Управляющей брендом «Citro» является компания SIA “Latvian Retail Management”. В 2024 году оборот компании составил 17,612 млн евро, что на 12,7% больше, чем в 2022 году, однако прибыль сократилась на 33,5% — до 38 694 евро.

ДОПОЛНЕНО: Как сообщили в Государственной полиции, предварительная информация указывает на то, что, возможно, произошёл взрыв отопительного котла. В Государственной полиции возбуждено уголовное производство, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Оставить комментарий

(1)
  • 010725
    010725
    3-го февраля

    похоже на домик кума Тыквы.

    9
    2

