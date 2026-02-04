Американская учительница обвиняется в сексуальной эксплуатации 12-летнего мальчика 1 1036

Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Вот она, сексуальная хищница.

Учебные заведения Америки не удивишь подобной историей.

В американском штате Кентукки 36-летней учительнице Сидни Граф предъявлены обвинения в действиях сексуального характера в отношении пятиклассника.

Как сообщает Local 12, изначально женщину обвиняли в ведении непристойной переписки с несовершеннолетним учеником. Однако в ходе расследования выяснилось, что отношения с ребёнком вышли за рамки онлайн-общения. По версии правоохранительных органов, Граф изнасиловала ученика младше 12 лет, а также незаконно эксплуатировала его.

Согласно протоколу, детективы изучили предполагаемые разговоры между несовершеннолетней и подозреваемой.

«На скриншотах и видеозаписях разговоров изображена подозреваемая, а также ее имя, Сидни Граф, отображаемое в верхнем левом углу», — говорится в протоколе.

Первоначально учительница была освобождена под залог, но после выдвижения новых обвинений суд ужесточил меру пресечения. Теперь для выхода на свободу она должна внести залог в размере 500 000 долларов.

Поводом для начала расследования послужил сигнал от других учеников, которые узнали о переписке Граф с одноклассником и сообщили об этом директору школы. Полиция, изучая дело, предположила, что учительница могла встречаться с ребёнком и вне учебного заведения. Интересно, что первоначально Сидни Граф признала свою вину, но впоследствии отказалась от этих показаний, заявив о своей невиновности. Расследование продолжается.

#школа #секс #дети
