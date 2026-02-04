Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Кипре подтвердили гибель бывшего главы «Уралкалия». Она загадочная 0 694

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: На Кипре подтвердили гибель бывшего главы «Уралкалия». Она загадочная

В полиции Кипра заявили, что найденное в середине января тело мужчины принадлежит пропавшему на острове российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру. Причины его гибели пока не выяснены.

Полиция британских баз на Кипре подтвердила гибель бывшего главы российской компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Найденное на юге острова тело принадлежит российскому бизнесмену, пишет в среду, 4 февраля, ТАСС со ссылкой на полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия.

Личность россиянина была установлена с помощью анализа ДНК. "Никакой информации о причинах смерти у нас нет. Это значит, что пока эта причина не установлена", - указали далее в полиции.

Останки мужчины были обнаружены на юге Кипра в районе поиска пропавшего Баумгертнера в середине января, его личность сразу установить не удалось. Тело Тело было найдено в районе Авдиму в состоянии сильного разложения, опознание решили провести по результатам анализа ДНК, писали греческие СМИ.

Пропажа экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера

По данным СМИ, 53-летний бизнесмен пропал 7 января в Лимассоле, полиция Кипра сообщила о его исчезновении 11 января. В последний раз сигнал его мобильного телефона был зафиксирован 10 января около поселка Писсури, "на крутом, скалистом побережье".

"Фонтанка" выяснила, что Баумгертнер активно занимался скалолазанием "и в этот раз, предположительно, решил преодолеть очередной маршрут". По сведениям издания, основной версией его гибели полиция считает несчастный случай.

В день исчезновения Баумгертнера на Кипре нашли мертвым сотрудника посольства РФ - Антона Панова, который работал криптографом и был связан со спецслужбами РФ. В тот же день в соцсетях появилась снятая на скрытую камеру запись встречи высокопоставленных кипрских чиновников, которые обсуждали коррупционные схемы, включая помощь россиянам в обходе санкций ЕС.

Читайте нас также:
#СМИ #трагедия #преступность #Кипр #следствие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео