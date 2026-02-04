В полиции Кипра заявили, что найденное в середине января тело мужчины принадлежит пропавшему на острове российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру. Причины его гибели пока не выяснены.

Полиция британских баз на Кипре подтвердила гибель бывшего главы российской компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Найденное на юге острова тело принадлежит российскому бизнесмену, пишет в среду, 4 февраля, ТАСС со ссылкой на полицейское управление британской заморской территории Акротири и Декелия.

Личность россиянина была установлена с помощью анализа ДНК. "Никакой информации о причинах смерти у нас нет. Это значит, что пока эта причина не установлена", - указали далее в полиции.

Останки мужчины были обнаружены на юге Кипра в районе поиска пропавшего Баумгертнера в середине января, его личность сразу установить не удалось. Тело Тело было найдено в районе Авдиму в состоянии сильного разложения, опознание решили провести по результатам анализа ДНК, писали греческие СМИ.

Пропажа экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера

По данным СМИ, 53-летний бизнесмен пропал 7 января в Лимассоле, полиция Кипра сообщила о его исчезновении 11 января. В последний раз сигнал его мобильного телефона был зафиксирован 10 января около поселка Писсури, "на крутом, скалистом побережье".

"Фонтанка" выяснила, что Баумгертнер активно занимался скалолазанием "и в этот раз, предположительно, решил преодолеть очередной маршрут". По сведениям издания, основной версией его гибели полиция считает несчастный случай.

В день исчезновения Баумгертнера на Кипре нашли мертвым сотрудника посольства РФ - Антона Панова, который работал криптографом и был связан со спецслужбами РФ. В тот же день в соцсетях появилась снятая на скрытую камеру запись встречи высокопоставленных кипрских чиновников, которые обсуждали коррупционные схемы, включая помощь россиянам в обходе санкций ЕС.