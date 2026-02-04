Шведская полиция борется за право ходить в гей-парады 1 552

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме.

ЛГБТ маршируют в форме.

"Для нас это защита демократических ценностей и права каждого на безопасность".

Полицейское управление Швеции хочет положить конец участию полицейских в форме в гей-парадах. Но полицейский профсоюз с этим не согласен.

В последние годы на шведских гей-парадах часто можно увидеть полицейских в форме, но не все согласны с уместностью этого явления. Теперь шведское полицейское управление помимо запрета на сьёмку в формы в личных аккаунтах в социальных сетях также хочет запретить полицейским носить рабочую одежду на гей-парадах.

Перед принятием окончательного решения предложение было вынесено на обсуждение, и Профсоюз полиции недавно представил свое заявление. Профсоюзные чиновники приветствуют ужесточение правил, за исключением гей-парадов. По их мнению, сотрудникам полиции также следует разрешить участвовать в гей-парадах в рабочее время, поскольку это стало бы отличным способом для Полицейского управления отстаивать права человека и позиционировать себя как современного работодателя.

«Для нас это защита демократических ценностей и права каждого на безопасность. Геи исторически подвергались преследованиям со стороны полиции. Многие из них чувствуют себя неуверенно, когда видят полицейских. Я понимаю, что многие считают гей-парады политическими акциями. Но мы не разделяем эту точку зрения», - говорит София Вилландер, первый вице-президент Профсоюза полиции.

Когда впервые стало известном о возможном запрете полицейским в форме участвовать в гей-парадах, то это получило много положительных откликов от рядовых сотрудников полиции. София Вилландер признает, что мнения расходятся. В то же время она считает, что выделить всего несколько часов в год на участие в гей-параде не составит труда.

«Обеспечение безопасности - одна из основных задач нашего ведомства, и присутствие человека в форме в рядах лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендернов означает именно это», - говорит она.

#полиция #права человека #Швеция #безопасность
