Эстонские власти в ночь на 5 февраля разрешили шедшему в российский Санкт-Петербург судну покинуть порт Мууга.

Судно покинуло порт Мууга в 2:15 ночи, сообщил Налогово-таможенный департамент (НТД). Экипаж судна состоит из 23 граждан РФ.

В России нервно отреагировали на задержание. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне, член Морской коллегии правительства России Андрей Картаполов заявил, что теперь все эстонские суда в Балтийском море рискуют не достичь своих портов назначения.

Как сообщал bb.lv, 3 февраля эстонские силовики провели масштабную операцию по задержанию суда. В операции участвовали 50 спецназовцев, вертолет, корабли ВМФ республики.

Судно было направлено в порт Мууга, где контейнеры сняли с борта и проверили. Налогово-таможенный департамент заподозрил, что наркотики были спрятаны в контейнерах, заполненных ящиками с бананами.

"От наших международных партнеров была получена информация о подозрительных контейнерах. В сотрудничестве с спецподразделением K-komando таможенники, поднявшиеся на судно, провели проверку документов и установили местонахождение подозрительных контейнеров", - сообщил глава отдела по борьбе с наркотиками следственного управления НТД Виталий Заярин.

"Подозрительные морские контейнеры содержали ящики с бананами из Эквадора. В очень похожей ситуации была сделана и рекордная находка в 2022 году, когда в ходе таможенного контроля на основании информации от партнеров из Нидерландов и Финляндии между ящиками с бананами из Эквадора обнаружили 2,5 тонны кокаина", - добавил он.

На этот раз ничего не нашли.