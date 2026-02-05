Baltijas balss logotype
Эстония ночью отпустила взятый штурмом банановоз с российским экипажем 10 4392

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония ночью отпустила взятый штурмом банановоз с российским экипажем

Эстонские власти в ночь на 5 февраля разрешили шедшему в российский Санкт-Петербург судну покинуть порт Мууга.

Судно покинуло порт Мууга в 2:15 ночи, сообщил Налогово-таможенный департамент (НТД). Экипаж судна состоит из 23 граждан РФ.

В России нервно отреагировали на задержание. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне, член Морской коллегии правительства России Андрей Картаполов заявил, что теперь все эстонские суда в Балтийском море рискуют не достичь своих портов назначения.

Как сообщал bb.lv, 3 февраля эстонские силовики провели масштабную операцию по задержанию суда. В операции участвовали 50 спецназовцев, вертолет, корабли ВМФ республики.

Судно было направлено в порт Мууга, где контейнеры сняли с борта и проверили. Налогово-таможенный департамент заподозрил, что наркотики были спрятаны в контейнерах, заполненных ящиками с бананами.

"От наших международных партнеров была получена информация о подозрительных контейнерах. В сотрудничестве с спецподразделением K-komando таможенники, поднявшиеся на судно, провели проверку документов и установили местонахождение подозрительных контейнеров", - сообщил глава отдела по борьбе с наркотиками следственного управления НТД Виталий Заярин.

"Подозрительные морские контейнеры содержали ящики с бананами из Эквадора. В очень похожей ситуации была сделана и рекордная находка в 2022 году, когда в ходе таможенного контроля на основании информации от партнеров из Нидерландов и Финляндии между ящиками с бананами из Эквадора обнаружили 2,5 тонны кокаина", - добавил он.

На этот раз ничего не нашли.

#Эстония #контрабанда #таможня #бананы #Россия #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    Взятый штурмом:)))))) Так если бы ни захотелось пиарится они просто бы по просьбе остановились и их бы проверили!???? А ЗАЧ ем нужно было штурмом брать:))(((????

    46
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    5-го февраля

    Кураты опять обосрались.

    56
    2
  • VS
    Vad Sorry
    Йожык Втумане
    5-го февраля

    Будет вторая серия... Поймают какого нибудь рыбака, и даже 2 вертолета поднимут, всё на карту поставят:)))

    20
    1
  • Д
    Добрый
    Йожык Втумане
    6-го февраля

    На тебя хоть не сильно попало?

    1
    17
  • Д
    Дед
    5-го февраля

    Эстонским морячкам захотелось бананчиков вкрасть.

    28
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Ждём комментариев Сарказма об "экспроприации российских лоханок", как он недавно выразился. А то получается как в анекдоте про Абрама - не миллион, а три рубля, не в казино, а в дурака, не выиграл, а проиграл... :)

    37
    1
  • З
    Злой
    5-го февраля

    По мнению многих, Россия дала слабину

    16
    9
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    Злой
    5-го февраля

    Ты идешь, гуляешь, тут на тебя чихуахуа тяфкает. Будешь с ней бодаться?

    35
    2
  • Д
    Добрый
    Злой
    6-го февраля

    Пусть в раше фталазола выпьют и всё нормализуется

    1
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    6-го февраля

    О, и еще одно чихуахуа голос подало - по кличке "Добрый"...

    23
    1
Читать все комментарии

Видео