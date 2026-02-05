Некоторое время назад берлинская полиция арестовала шпионку, немецко-украинскую бизнесвумен, частично идентифицированную как Илона В. (в соцсетях – Илона Копылова-Винер, 56, уроженка Днепропетровска).

Предполагается, что она использовала свои личные связи с нынешними и бывшими сотрудниками Министерства обороны Германии для сбора информации о военной помощи Украине, оружейной промышленности, полигонах для испытаний беспилотников и других деликатных вопросах.

Ее также обвиняют в том, что она помогала своему российскому куратору использовать фальшивые документы для посещения политических мероприятий в Берлине и установления полезных контактов.

По данным Der Spiegel, ее куратором в российском посольстве был офицер военной разведки ГРУ, который официально занимал должность заместителя военного атташе.

Der Spiegel частично идентифицировало его как Андрея М. и сообщило, что Берлин приказал ему покинуть страну в течение 72 часов.

Война России на Украине резко обострила напряженность между Москвой и Германией, членом НАТО, которая решительно поддерживает Киев и обвиняет Россию в слежке с помощью беспилотников, диверсиях и дезинформационных кампаниях.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, выступая во время визита в Эфиопию, заявил: «Мы ясно дали понять, что это враждебный акт и что разведывательная деятельность в нашей стране совершенно неприемлема, особенно под видом дипломатии».

«Указанное лицо в российском посольстве немедленно объявлено персоной нон грата».

«Это свидетельствует о том, что мы очень внимательно следим за действиями России и принимаем против неё меры. Агрессивные действия России имеют последствия».

Женщина, арестованная по обвинению в шпионаже, предстала в четверг перед судьей, который постановил оставить ее под стражей.

По словам источника AFP, знавшего ее в этом контексте, в политических и деловых кругах она была известна как член ассоциации, которая на протяжении многих лет выступала за международное сотрудничество, особенно по вопросам, касающимся России или Украины.

Однако источник охарактеризовал её влияние как весьма ограниченное.

Источник сообщил, что она была представлена ​​в кругах, связанных с «Петербургским диалогом», некогда известным немецко-российским дискуссионным форумом, основанным в 2001 году. Этот “Диалог” был одним из порождений Остполитик Шредера и Меркель, направленной на экономическую интеграцию России в Европу и игнорирующей авторитарные процессы в России.

Форум утратил свое значение и в конечном итоге перестал существовать, поскольку германо-российские отношения ухудшились на фоне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Отчасти сказалось и усиление репрессий против гражданского общества в России.

Представитель министерства обороны подтвердил, что двое бывших немецких военных чиновников по-прежнему находятся под следствием по обвинению в передаче Илоне В. секретной официальной информации.

По словам представителя, оба мужчины — недавно вышедший на пенсию штабной офицер и бывший высокопоставленный государственный служащий — предположительно использовали свои связи в немецких вооруженных силах для передачи Илоне В. секретной информации.

Однако вопрос о том, знали ли они, что информация передается российской разведке, является частью продолжающегося расследования, сказал он.

Может быть, просто хотели понравиться прелестной даме.